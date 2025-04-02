Сочное мясо в медовой глазури – от самой мысли о нем хочется, чтобы Пасха наступила как можно скорее. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить этот рецепт от портала "Шуба" – вы сами удивитесь, какой шедевр способны создать!

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Рецепт ветчины на Пасху

Время : 1 час 45 минут

: 1 час 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм ветчины;

– 30 миллилитров меда;

– 15 миллилитров сока лимона;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– любимые специи по вкусу;

– соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

Сделайте на ветчине крестообразные надрезы, поперчите и запекайте в духовке при 180 градусов в течение часа. Тем временем приготовьте глазурь, смешав мед, лимонный сок и специи, доведите до кипения, загустите крахмалом. Полейте ветчину соусом и запекайте еще полчаса, поливая соком с противня каждые 10 минут. Готовую ветчину подавайте, нарезав ломтиками и украсив зеленью.

Приятного аппетита!

Вы будете ждать перекуса как праздника: элементарная намазка, через которую исчезает весь хлеб.