Сочное мясо в медовой глазури – от самой мысли о нем хочется, чтобы Пасха наступила как можно скорее. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить этот рецепт от портала "Шуба" – вы сами удивитесь, какой шедевр способны создать!
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Рецепт ветчины на Пасху
- Время: 1 час 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм ветчины;
– 30 миллилитров меда;
– 15 миллилитров сока лимона;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– любимые специи по вкусу;
– соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Сделайте на ветчине крестообразные надрезы, поперчите и запекайте в духовке при 180 градусов в течение часа.
- Тем временем приготовьте глазурь, смешав мед, лимонный сок и специи, доведите до кипения, загустите крахмалом.
- Полейте ветчину соусом и запекайте еще полчаса, поливая соком с противня каждые 10 минут.
- Готовую ветчину подавайте, нарезав ломтиками и украсив зеленью.
Приятного аппетита!
Вы будете ждать перекуса как праздника: элементарная намазка, через которую исчезает весь хлеб.