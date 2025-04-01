Морковь, сыр и яйца – вот и все, что нужно для создания просто шедевральной намазки. Ее расхваливают все хозяйки, правда, часто именно становится причиной того, что исчезает весь хлеб, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт намазки из моркови

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов свежей моркови;

– 2 вареных яйца;

– 70 граммов творога сыра;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натрите морковь, вареные яйца, твердый сыр и чеснок на мелкой терке твердый сыр и чеснок на мелкой терке, Смешайте все ингредиенты и добавьте сметану. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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