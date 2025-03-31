Каждая хозяйка любит рецепты, в которых превосходный вкус сочетается с легкостью приготовления. Даже известные шефы хвастаются умением подавать вкуснейшие блюда, не тратя много времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм известного Эктора Хименеса-Браво.

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Рецепт быстрого ужина с котлетками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша;

– 1 перец;

– 1 лук;

– 2 помидора;

– 2 столовые ложки масла;

– 400 граммов томатов в собственном соку;

– соль и перец по вкусу

– 200 граммов макарон;

– 100 граммов сыра;

– зелень для украшения.

‍ Приготовление:

Сформируйте котлетки из фарша и обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Нарежьте перец, лук и помидоры, обжарьте до мягкости, добавьте томаты в соку, приправьте солью и перцем. Выложите котлеты в овощной соус и тушите до готовности, чтобы они пропитались ароматами. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте". Подавайте макароны, посыпав тертым сыром, с котлетами в овощном соусе, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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