Каждая хозяйка любит рецепты, в которых превосходный вкус сочетается с легкостью приготовления. Даже известные шефы хвастаются умением подавать вкуснейшие блюда, не тратя много времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм известного Эктора Хименеса-Браво.
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Рецепт быстрого ужина с котлетками
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 1 перец;
– 1 лук;
– 2 помидора;
– 2 столовые ложки масла;
– 400 граммов томатов в собственном соку;
– соль и перец по вкусу
– 200 граммов макарон;
– 100 граммов сыра;
– зелень для украшения.
Приготовление:
- Сформируйте котлетки из фарша и обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.
- Нарежьте перец, лук и помидоры, обжарьте до мягкости, добавьте томаты в соку, приправьте солью и перцем.
- Выложите котлеты в овощной соус и тушите до готовности, чтобы они пропитались ароматами.
- Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте".
- Подавайте макароны, посыпав тертым сыром, с котлетами в овощном соусе, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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