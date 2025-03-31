Кожна господиня полюбляє рецепти, в яких чудовий смак поєднується з легкістю приготування. Навіть відомі шефи вихваляються вмінням подавати смачнющі страви, не витрачаючи багато часу, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм відомого Ектора Хіменеса-Браво.
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Рецепт швидкої вечері з котлетками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу;
– 1 перець;
– 1 цибуля;
– 2 помідори;
– 2 столові ложки олії;
– 400 грамів томатів у власному соці;
– сіль та перець до смаку
– 200 грамів макаронів;
– 100 грамів сиру;
– зелень для прикраси.
Приготування:
- Сформуйте котлетки з фаршу та обсмажте їх на олії до золотистої скоринки з обох боків.
- Наріжте перець, цибулю та помідори, обсмажте до м'якості, додайте томати в соку, приправте сіллю та перцем.
- Викладіть котлети в овочевий соус і тушкуйте до готовності, щоб вони просочилися ароматами.
- Відваріть макарони в підсоленій воді до стану "аль денте".
- Подавайте макарони, посипавши тертим сиром, з котлетами в овочевому соусі, прикрасивши свіжою зеленню.
Смачного!
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