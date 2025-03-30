Головне правило роботи з лавровим листком – додавати його потрібно лише наприкінці варіння або тушкування. Інакше він почне віддавати гіркі ефірні олії, які зіпсують смак страви, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Втім, навіть якщо ви все зробите правильно, то все одно є ризик, що страва буде гірчити. І на це є кільа причин.

Старий лист

Якщо лаврове листя зберігати надто довго, то воно починає окислюватися та гірчити. Якщо лист має сіруватий або темно-коричневий відтінок – краще не додавйте його у страву.

Завелика кількість

На каструлю достатньо 1 – 2 листків. Це той випадок, коли краще дати менше, а не переборщити.

Неправильне поєднання

Деякі продукти надто активно "реагують" на лаврове листя, змушуючи його віддавати ефірні олії. Це стосується томатів, вина та деяких спецій.

І пам'ятайте – після приготування страви лаврове листя потрібно обов'язково вийняти.

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