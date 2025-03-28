Гриби дуже швидко можуть почорніти та зіпсуватися, якщо зберігати їх неналежним чином. Як зробити це найкраще – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як правильно зберігати гриби

Найкращий спосіб зберігати гриби в холодильнику, незалежно від їхнього сорту, — це помістити їх у паперовий пакет. Він чудово вбирає вологу, що допомагає грибам залишатися свіжими довший час.

Незамінний акцент / Фото Freepik

Не мийте гриби перед тим, як покласти їх у пакет. Якщо ви придбали продукт в герметичному пластиковому контейнері, вийміть їх звідти та перекладіть у паперовий пакет.

Пластикові контейнери без отворів ускладнюють вихід вологи, що може призвести до швидкого псування грибів. Важливо також зберігати гриби подалі від продуктів з сильним запахом, оскільки вони легко вбирають аромати.

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