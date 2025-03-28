Грибы очень быстро могут почернеть и испортиться, если хранить их ненадлежащим образом. Как сделать это лучше – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как правильно хранить грибы как правильно хранить грибы

Лучший способ хранить грибы в холодильнике, независимо от их сорта, - это поместить их в бумажный пакет. Он прекрасно впитывает влагу, что помогает грибам оставаться свежими долгое время.

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Не мойте грибы перед тем, как положить их в пакет. Если вы приобрели продукт в герметичном пластиковом контейнере, выньте их оттуда и переложите в бумажный пакет.

Пластиковые контейнеры без отверстий затрудняют выход влаги, что может привести к быстрой порче грибов. Важно также хранить грибы подальше от продуктов с сильным запахом, поскольку они легко впитывают ароматы.

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