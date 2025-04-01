Морква, сир та яйця – ось і все, що потрібно для створення просто шедевральної намазки. Її розхвалюють усі господині, щоправда, часто саме стає причиною того, що зникає увесь хліб, розповідає 24 Канал.
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Рецепт намазки з моркви
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів свіжої моркви;
– 2 варених яйця;
– 70 грамів тверого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Натріть моркву, варені яйця, твердий сир та часник на дрібній тертці,
- Змішайте всі інгредієнти та додайте сметану.
- Посоліть і поперчіть до смаку.
- Подавайте з улюбленим хлібом.
Смачного!
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