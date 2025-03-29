Піца – це завжди вдалий вибір, особливо, коли йдеться про час із сім'єю або в колі близьких друзів. Лахмаджун – її турецька варіація, яку ви точно заходжете відтворити знову. 24 Канал пропонує приготувати її разом з шефом Володимиром Ярославським.
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Рецепт піци лахмаджун
Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1/2 перцю чилі;
– 450 грамів яловичого фаршу;
– 3 зубчики часнику;
– 1/2 червоної цибулі;
– 15 грамів кінзи;
– 15 грамів петрушки;
– 20 грамів адигейської солі;
– 1 солодкий перець капія;
– 40 – 50 грамів томатної пасти;
тісто:
– 330 грамів борошна;
– 12 грамів свіжих дріжджів;
– 200 мілілілітрів води;
– 15 мілілілітрів олії;
– чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 5 грамів чорного кунжуту;
– 1 жовток для змащування.
Приготування:
- Візьміть яловичий фарш і дрібно наріжте часник, цибулю, зелень, гострий та солодкий перець.
- Змішайте нарізані інгредієнти з фаршем, додайте адигейську сіль та томатне пюре.
- Ретельно перемішайте все руками, або скористайтеся кухонним комбайном для швидшого процесу.
- Змішайте всі необхідні інгредієнти для тіста. Замісіть м'яке тісто і дайте йому постояти близько години. Розділіть тісто на дві частини.
- Розкачайте кожну частину тіста в тонкий корж.
- Викладіть м'ясну начинку в центр коржа.
- Обережно защипніть краї, присипте корж борошном і розкачайте в тонкий шар. Робіть це з перервами, щоб тісто встигло відпочити та рівномірно розтягнулося.
- Коли лахмаджун стане тонким, зробіть на ньому красиві надрізи. Змастіть лахмаджун сумішшю яйця з водою та посипте кунжутом.
- Розігрійте духовку до 240 градусів. Випікайте до рум'янцю близько 12 – 15 хвилин.
Смачного!
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