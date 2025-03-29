Пицца – это всегда удачный выбор, особенно, когда речь идет о времени с семьей или в кругу близких друзей. Лахмаджун – ее турецкая вариация, которую вы точно захотите воспроизвести снова. 24 Канал предлагает приготовить ее вместе с шефом Владимиром Ярославским.
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Рецепт пиццы лахмаджун
Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1/2 перца чили;
– 450 граммов говяжьего фарша;
– 3 зубчика чеснока;
– 1/2 красного лука;
– 15 граммов кинзы;
– 15 граммов петрушки;
– 20 граммов адыгейской соли;
– 1 сладкий перец капия;
– 40 – 50 граммов томатной пасты;
тесто:
– 330 граммов муки;
– 12 граммов свежих дрожжей;
– 200 миллилитров воды;
– 15 миллилитров растительного масла;
– чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 5 граммов черного кунжута;
– 1 желток для смазывания.
Приготовление:
- Возьмите говяжий фарш и мелко нарежьте чеснок, лук, зелень, острый и сладкий перец.
- Смешайте нарезанные ингредиенты с фаршем, добавьте адыгейскую соль и томатное пюре.
- Тщательно перемешайте все руками, или воспользуйтесь кухонным комбайном для более быстрого процесса.
- Смешайте все необходимые ингредиенты для теста. Замесите мягкое тесто и дайте ему постоять около часа. Разделите тесто на две части.
- Раскатайте каждую часть теста в тонкую лепешку.
- Выложите мясную начинку в центр лепешки.
- Осторожно защипните края, присыпьте лепешку мукой и раскатайте в тонкий слой. Делайте это с перерывами, чтобы тесто успело отдохнуть и равномерно растянулось.
- Когда лахмаджун станет тонким, сделайте на нем красивые надрезы. Смажьте лахмаджун смесью яйца с водой и посыпьте кунжутом.
- Разогрейте духовку до 240 градусов. Выпекайте до румянца около 12 – 15 минут.
Приятного аппетита!
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