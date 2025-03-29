Пицца – это всегда удачный выбор, особенно, когда речь идет о времени с семьей или в кругу близких друзей. Лахмаджун – ее турецкая вариация, которую вы точно захотите воспроизвести снова. 24 Канал предлагает приготовить ее вместе с шефом Владимиром Ярославским.

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Рецепт пиццы лахмаджун

Время: 40 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1/2 перца чили;

– 450 граммов говяжьего фарша;

– 3 зубчика чеснока;

– 1/2 красного лука;

– 15 граммов кинзы;

– 15 граммов петрушки;

– 20 граммов адыгейской соли;

– 1 сладкий перец капия;

– 40 – 50 граммов томатной пасты;

тесто:

– 330 граммов муки;

– 12 граммов свежих дрожжей;

– 200 миллилитров воды;

– 15 миллилитров растительного масла;

– чайная ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 5 граммов черного кунжута;

– 1 желток для смазывания.

Приготовление:

Возьмите говяжий фарш и мелко нарежьте чеснок, лук, зелень, острый и сладкий перец. Смешайте нарезанные ингредиенты с фаршем, добавьте адыгейскую соль и томатное пюре. Тщательно перемешайте все руками, или воспользуйтесь кухонным комбайном для более быстрого процесса. Смешайте все необходимые ингредиенты для теста. Замесите мягкое тесто и дайте ему постоять около часа. Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть теста в тонкую лепешку. Выложите мясную начинку в центр лепешки. Осторожно защипните края, присыпьте лепешку мукой и раскатайте в тонкий слой. Делайте это с перерывами, чтобы тесто успело отдохнуть и равномерно растянулось. Когда лахмаджун станет тонким, сделайте на нем красивые надрезы. Смажьте лахмаджун смесью яйца с водой и посыпьте кунжутом. Разогрейте духовку до 240 градусов. Выпекайте до румянца около 12 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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