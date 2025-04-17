Коли мова заходить про несолодку паску, одразу всі пригадують існування закарпатського рецепта великодньої випічки. 24 Канал пропонує відтворити його за рекомендаціями порталу Shuba.
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Рецепт закарпатської паски
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Інгредієнти:
опара:
– 30 грамів пресованих дріжджів;
– 100 мілілітрів молока;
– 70 грамів борошна;
– 30 грамів цукру;
тісто:
– 30 грамів цукру;
– 410 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 1 жовток;
– 30 грамів цукру;
– 50 грамів сметани;
– 125 мілілітрів молока;
– 10 грамів солі;
– 45 грамів вершкового масла;
для змащування:
– 2 жовтки;
– 20 мілілітрів молока.
Приготування:
- З'єднайте молоко, дріжджі, цукор і борошно, ретельно перемішайте вінчиком до гладкої консистенції. Накрийте посуд рушником або харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин у теплому місці, щоб суміш активувалась.
- В іншій мисці збийте яйце, жовток і цукор до легкої піни. Окремо просійте борошно, додайте сіль і перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Потім з’єднайте яєчну масу, опару, просіяне борошно, тепле молоко та сметану.
- Поступово, в кілька підходів, введіть розтоплене вершкове масло, добре вимішуючи тісто, поки воно не стане еластичним і не липким.
- Накрийте тісто й залиште в теплому місці до збільшення об'єму втричі. Потім знову його обімніть і дайте ще раз піднятися.
- Форми для випічки змастіть маслом і наповніть їх тістом на третину. Частину тіста залиште для оздоблення. Дайте йому ще раз піднятися у формах до помітного збільшення об’єму.
- У цей час сформуйте декоративні елементи з відкладеного тіста та прикрасьте верхівки пасок. Змастіть верх збитим жовтком з молоком.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці: маленькі паски — близько пів години, великі — 45 – 50 хвилин.
- Готову випічку вийміть з духовки, дайте охолонути у формах, а після — обережно витягніть й залиште остаточно вистигнути.
Смачного!
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