Коли мова заходить про несолодку паску, одразу всі пригадують існування закарпатського рецепта великодньої випічки. 24 Канал пропонує відтворити його за рекомендаціями порталу Shuba.

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Рецепт закарпатської паски

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
опара:
– 30 грамів пресованих дріжджів;
– 100 мілілітрів молока;
– 70 грамів борошна;
– 30 грамів цукру;
тісто:
– 30 грамів цукру;
– 410 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 1 жовток;
– 30 грамів цукру;
– 50 грамів сметани;
– 125 мілілітрів молока;
– 10 грамів солі;
– 45 грамів вершкового масла;
для змащування:
– 2 жовтки;
– 20 мілілітрів молока.

Приготування:

  1. З'єднайте молоко, дріжджі, цукор і борошно, ретельно перемішайте вінчиком до гладкої консистенції. Накрийте посуд рушником або харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин у теплому місці, щоб суміш активувалась.
  2. В іншій мисці збийте яйце, жовток і цукор до легкої піни. Окремо просійте борошно, додайте сіль і перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Потім з’єднайте яєчну масу, опару, просіяне борошно, тепле молоко та сметану.
  3. Поступово, в кілька підходів, введіть розтоплене вершкове масло, добре вимішуючи тісто, поки воно не стане еластичним і не липким.
  4. Накрийте тісто й залиште в теплому місці до збільшення об'єму втричі. Потім знову його обімніть і дайте ще раз піднятися.
  5. Форми для випічки змастіть маслом і наповніть їх тістом на третину. Частину тіста залиште для оздоблення. Дайте йому ще раз піднятися у формах до помітного збільшення об’єму.
  6. У цей час сформуйте декоративні елементи з відкладеного тіста та прикрасьте верхівки пасок. Змастіть верх збитим жовтком з молоком.
  7. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці: маленькі паски — близько пів години, великі — 45 – 50 хвилин.
  8. Готову випічку вийміть з духовки, дайте охолонути у формах, а після — обережно витягніть й залиште остаточно вистигнути.

Смачного!

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