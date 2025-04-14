Крафін лише нещодавно став відкриттям для широкої публіки, однак його вже встигли полюбити усі. Ніжний смак та яскравий вигляд – це саме те, що потрібно для великоднього столу, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Рецепт крафіна

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 125 грамів цукру;

– 1 яйце + 2 жовтки;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 грами солі;

– цедра 1 апельсина;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 410 грамів борошна;

– 140 грамів вершкового масла (40 грамів в тісто і 100 грамів для змащення);

наповнення:

– 100 грамів макової начинки;

– 100 грамів родзинок або цукатів, змочених у коньяку;

– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднуємо всі складники для тіста, окрім вершкового масла, та ретельно вимішуємо до однорідної консистенції. Після цього додаємо 40 грамів м’якого масла і вмішуємо його до повного поглинання тістом. Накриваємо та залишаємо на годину, щоб тісто відпочило й стало більш еластичним. Коли тісто підійде, ділимо його навпіл. Кожну частину розкачуємо у формі прямокутника. Змащуємо поверхню розм’якшеним вершковим маслом (приблизно 50 грамів на кожен пласт тіста), розподіляємо начинку та скручуємо у рулет. Кожен рулет розрізаємо вздовж майже до кінця, залишаючи один край цілим. Формуємо з обох частин "равлика" або завиток і викладаємо у підготовлені форми для випікання. Залишаємо вироби в теплому місці на 60 – 90 хвилин, щоб тісто добре піднялось — воно має збільшитися вдвічі. Випікаємо у духовці, розігрітій до 170 градусів з увімкненою конвекцією, приблизно 45 – 55 хвилин — до золотистої скоринки. Після охолодження, за бажанням, присипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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