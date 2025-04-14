Крафин только недавно стал открытием для широкой публики, однако его уже успели полюбить все. Нежный вкус и яркий вид – это именно то, что нужно для пасхального стола, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
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Рецепт краффина
- Время: 3 часа
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов молока;
– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов;
– 125 граммов сахара;
– 1 яйцо + 2 желтка;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 3 грамма соли;
– цедра 1 апельсина;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 410 граммов муки;
– 140 граммов сливочного масла (40 граммов в тесто и 100 граммов для смазки);
наполнение:
– 100 граммов маковой начинки;
– 100 граммов изюма или цукатов, смоченных в коньяке;
– сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- В глубокой миске соединяем все составляющие для теста, кроме сливочного масла, и тщательно вымешиваем до однородной консистенции.
- После этого добавляем 40 граммов мягкого масла и вмешиваем его до полного поглощения тестом. Накрываем и оставляем на час, чтобы тесто отдохнуло и стало более эластичным.
- Когда тесто подойдет, делим его пополам. Каждую часть раскатываем в форме прямоугольника. Смазываем поверхность размягченным сливочным маслом (примерно 50 граммов на каждый пласт теста), распределяем начинку и скручиваем в рулет.
- Каждый рулет разрезаем вдоль почти до конца, оставляя один край целым. Формируем из обеих частей "улитки" или завиток и выкладываем в подготовленные формы для выпекания.
- Оставляем изделия в теплом месте на 60 – 90 минут, чтобы тесто хорошо поднялось - оно должно увеличиться вдвое.
- Выпекаем в духовке, разогретой до 170 градусов с включенной конвекцией, примерно 45 – 55 минут - до золотистой корочки. После охлаждения, по желанию, присыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Достояние поколений: лучшая пасха на литр молока.