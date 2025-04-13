Пасха на литр молока – это достояние целых поколений украинских хозяек, которое точно стоит иметь в виду. Если вы ищете самый простой рецепт с лучшим результатом – то вы на правильном пути, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт пасхи на литр молока

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: в зависимости от размера форм

Ингредиенты:

– 1 литр молока;

– 3 килограмма муки;

– 1,2 килограмма сахара;

– 100 граммов дрожжей;

– 10 яиц и 7 желтков;

– 200 граммов маргарина;

– 200 граммов мягкий жир;

– цедра 1 лимона;

– 600 граммов изюма;

– немного водки.

Приготовление:

Смешайте измельченные дрожжи, сахар, желтки и яйца. Затем добавляем размягченный маргарин, жир и молоко. Все перемешиваем и добавляем немного муки, чтобы консистенция опары была как у сметаны. Накрываем опару и оставляем на 30 минут. Когда опара увеличится в 2 раза и станет пузырчатой, добавляем цедру лимона, медленно добавляем муку и замешиваем тесто. Медленно вмешиваем промытый и просушенный изюм. Добавляем немного водки, делаем из теста шар и перекладываем в смазанную маслом тарелку. Накрываем и ставим в теплое место, чтобы тесто выросло вдвое. Обминаем тесто и раскладываем по формам (заполняем формы только на треть). Когда тесто вырастет вдвое, то ставим пасочки в разогретую до 180 градусов духовку. Маленькие пасочки надо выпекать 30 минут, большие – немного дольше.

Приятного аппетита!

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