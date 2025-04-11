Этот польский торт олицетворяет идеальное сочетание сладких и фруктовых акцентов. Мягкий бисквит, фруктовое пюре, 2 крема – перед таким просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
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Рецепт польского торта
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
бисквит:
– 6 яиц;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан пшеничной муки;
– 3/4 чайной ложки разрыхлителя;
заварной крем:
– 800 миллилитров сока;
– 120 граммов ванильного пудинга;
– 250 граммов сливочного масла;
крем:
– 500 миллилитров сливок 30%;
– 250 граммов маскарпоне;
– 4 столовые ложки сахарной пудры;
дополнительно:
– 50 граммов молочного шоколада.
Приготовление:
- Начинаем с бисквита. Отделяем белки от желтков и взбиваем белки с сахаром до крепкой пены. Затем постепенно добавляем желтки, пшеничную муку и разрыхлитель.
- Полученную массу выливаем в форму размером 28 на 18 сантиметров, застеленную бумагой для выпекания. Ставим в разогретую до 175 градусов духовку на 35 минут. После выпечки даем бисквиту остыть.
- Выливаем пудинг в миску, добавляем 200 миллилитров сока и перемешиваем. Остаток сока доводим до кипения, добавляем растворенный пудинг и варим все на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Отставляем охлаждаться.
- Мягкое сливочное масло взбиваем и постепенно добавляем к нему охлажденный пудинг. Полученным кремом смазываем остывший бисквит.
- Охлаждаем сливки и взбиваем их с сахарной пудрой. Затем постепенно добавляем маскарпоне и продолжаем взбивать.
- Полученным кремом покрываем пудинговый корж. Посыпаем тертым шоколадом и ставим в холодильник на несколько часов, а лучше всего – на ночь.
Приятного аппетита!
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