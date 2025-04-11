Этот польский торт олицетворяет идеальное сочетание сладких и фруктовых акцентов. Мягкий бисквит, фруктовое пюре, 2 крема – перед таким просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

Кстати Тот самый вкус детства: песочный пирог с вареньем на раз-два

Рецепт польского торта

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

бисквит:

– 6 яиц;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан пшеничной муки;

– 3/4 чайной ложки разрыхлителя;

заварной крем:

– 800 миллилитров сока;

– 120 граммов ванильного пудинга;

– 250 граммов сливочного масла;

крем:

– 500 миллилитров сливок 30%;

– 250 граммов маскарпоне;

– 4 столовые ложки сахарной пудры;

дополнительно:

– 50 граммов молочного шоколада.

Приготовление:

Начинаем с бисквита. Отделяем белки от желтков и взбиваем белки с сахаром до крепкой пены. Затем постепенно добавляем желтки, пшеничную муку и разрыхлитель. Полученную массу выливаем в форму размером 28 на 18 сантиметров, застеленную бумагой для выпекания. Ставим в разогретую до 175 градусов духовку на 35 минут. После выпечки даем бисквиту остыть. Выливаем пудинг в миску, добавляем 200 миллилитров сока и перемешиваем. Остаток сока доводим до кипения, добавляем растворенный пудинг и варим все на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Отставляем охлаждаться. Мягкое сливочное масло взбиваем и постепенно добавляем к нему охлажденный пудинг. Полученным кремом смазываем остывший бисквит. Охлаждаем сливки и взбиваем их с сахарной пудрой. Затем постепенно добавляем маскарпоне и продолжаем взбивать. Полученным кремом покрываем пудинговый корж. Посыпаем тертым шоколадом и ставим в холодильник на несколько часов, а лучше всего – на ночь.

Приятного аппетита!

Пирог "Три вкуса": вы захотите готовить его каждые выходные.