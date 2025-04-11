Цей польський торт уособлює ідеальне поєднання солодких та фруктових акцентів. Мʼякий бісквіт, фруктове пюре, 2 креми – перед таким просто неможливо встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

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Рецепт польського торта

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

бісквіт:

– 6 яєць;

– 1 стакан цукру;

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 3/4 чайної ложки розпушувача;

заварний крем:

– 800 мілілітрів соку;

– 120 грамів ванільного пудингу;

– 250 грамів вершкового масла;

крем:

– 500 мілілітрів вершків 30%;

– 250 грамів маскарпоне;

– 4 столові ложки цукрової пудри;

додатково:

– 50 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

Розпочинаємо з бісквіта. Відокремлюємо білки від жовтків і збиваємо білки з цукром до міцної піни. Потім поступово додаємо жовтки, пшеничне борошно та розпушувач. Отриману масу виливаємо у форму розміром 28 на 18 сантиметрів, застелену папером для випікання. Ставимо в розігріту до 175 градусів духовку на 35 хвилин. Після випічки даємо бісквіту охолонути. Виливаємо пудинг у миску, додаємо 200 мілілітрів соку та перемішуємо. Залишок соку доводимо до кипіння, додаємо розчинений пудинг і варимо все на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Відставляємо охолоджуватися. М’яке вершкове масло збиваємо і поступово додаємо до нього охолоджений пудинг. Отриманим кремом змащуємо остиглий бісквіт. Охолоджуємо вершки та збиваємо їх з цукровою пудрою. Потім поступово додаємо маскарпоне і продовжуємо збивати. Отриманим кремом покриваємо пудинговий корж. Посипаємо тертим шоколадом і ставимо в холодильник на кілька годин, а найкраще — на ніч.

Смачного!

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