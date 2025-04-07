Ніжне пісочне тісто та фруктова начинка – ідеальне поєднання, перед яким не встоїть ніхто. Навіть якщо ви готуєте такий пиріг вперше, то з цим рецептом він неодмінно вдасться, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт пічочного пирога з варенням

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 200 мілілітрів кип'яченої охолодженої води;

– 200 мілілітрів рослинної олії;

– дрібка ваніліну або ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 200 грамів улюбленого варення або джему;

– 2 столові ложки манної крупи (якщо варення дуже рідке).

Приготування:

У глибокій посудині з'єднайте прохолодну воду, цукровий пісок, щіпку кухонної солі та рафіновану олію. Інтенсивно розмішайте за допомогою ложки або кухонного віничка до повного розчинення кристалів цукру. В іншій мисці з'єднайте просіяне борошно з розпушувачем та ванільним порошком. Невеликими порціями додавайте суху суміш до вологої, одночасно вимішуючи тісто. Воно повинно мати ніжну, дещо розсипчасту консистенцію – ідеальну для пісочної основи. Якщо ваше повидло має занадто рідку консистенцію, його слід трохи уварити. Для цього в невеликій каструлі підігрійте двісті грамів варення, всипте дві столові ложки манної крупи та ретельно розмішайте. Залиште на деякий час для охолодження. Половину підготовленого тіста викладіть у змащену жиром форму для випікання або на деко, попередньо вкрите пергаментним папером. Розрівняйте тісто по дну форми руками. Зверху рівним шаром розподіліть підготовлену начинку з варення. Другу частину тіста розімніть руками до утворення дрібної крихти (за бажанням можна додати невелику кількість борошна для кращого розсипання) і рясно покрийте нею пиріг зверху. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовій шафі при температурному режимі 180 градусів протягом 35 – 40 хвилин. Верхня частина пирога повинна набути золотистого відтінку та стати злегка хрусткою. Залиште пиріг до повного охолодження безпосередньо у формі. Лише після цього обережно наріжте його на порційні шматки.

Смачного!

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