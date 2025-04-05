У кожного з нас є щасливий спогад з дитинства, коли турботливі руки бабусі чаклували над великодніми приготуваннями. 24 Канал пропонує приготувати домашню ковбасу, яка подарує такі ж яскраві миті щастя.

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Рецепт домашньої ковбаси

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма жирної свинини;

– 500 грамів пісної свинини або яловичини;

– головка часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1/2 чайної ложки духмяного перцю;

– 100 мілілітрів води або бульйону;

– 2 – 3 метра вимоченої та промитої кишки.

Приготування:

Наріжте м'ясо дуже дрібними шматочками гострим ножем, не перетворюючи його на фарш. До нарізаного м'яса додайте сіль, чорний перець, подрібнений часник і трохи холодної води або бульйону для соковитості. Ретельно вимішайте м'ясну масу руками до однорідності. Накрийте миску та поставте в холодильник настоюватися мінімум на 2 години, а краще на всю ніч. Підготуйте кишки для ковбаси. За допомогою спеціальної насадки для ковбас на м'ясорубці або використовуючи зрізану пластикову пляшку, обережно начиніть кишки підготовленим фаршем. Слідкуйте, щоб не набивати кишки занадто щільно, інакше вони можуть лопнути під час приготування. Перев'яжіть наповнені кишки ниткою, формуючи ковбаски довжиною приблизно 25 – 30 сантиметрів. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть сформовані ковбаски на деко. За допомогою зубочистки зробіть кілька неглибоких проколів у кожній ковбасці, щоб виходило зайве повітря та жир під час запікання. Запікайте ковбасу в розігрітій духовці протягом 40 – 50 хвилин, періодично перевертаючи їх для рівномірного пропікання. Потім збільште температуру духовки до 220 градусів і запікайте ще 10 – 15 хвилин, щоб ковбаса набула апетитної рум'яної скоринки.

Смачного!

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