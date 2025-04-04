Усі господині радять покривати паску глазур'ю лише після того, як випічка повністю охолоне, а дехто і взагалі робить це на наступний день. А що стосується вибору глазурі, то 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з інстаграму суперфіналістки 13 сезону "МастерШеф" Альони Московченко.
Читайте також На будь-який смак та вподобання: 3 легкі рецепти глазурі на паску
Рецепт глазурі на паску
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 125 грамів цукру;
– 50 мілілітрів води;
– 5 грамів желатину;
– 25 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 50 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Цукор і воду змішуємо у каструлі. Нагрівамо до розчинення цукру.
- Окремо заливаємо желатин водою і чекаємо, поки він набухне.
- Гарячий сироп вливаємо у желатин і добре перемішуємо. Залишаємо масу охолонути, щоб до неї можна було доторкнутися.
- Переливаємо масу в чашу міксера, додаємо лимонний сік та збиваємо, поки вона не збільшиться в об'ємі.
- Наприкінці додаємо цукрову пудру.
- За бажанням можна додати барвник.
Смачного!
Ви забудете про котлети: рецепт оригінальних "стейків" з капусти.