Усі господині радять покривати паску глазур'ю лише після того, як випічка повністю охолоне, а дехто і взагалі робить це на наступний день. А що стосується вибору глазурі, то 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з інстаграму суперфіналістки 13 сезону "МастерШеф" Альони Московченко.

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Рецепт глазурі на паску

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 125 грамів цукру;

– 50 мілілітрів води;

– 5 грамів желатину;

– 25 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 50 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Цукор і воду змішуємо у каструлі. Нагрівамо до розчинення цукру. Окремо заливаємо желатин водою і чекаємо, поки він набухне. Гарячий сироп вливаємо у желатин і добре перемішуємо. Залишаємо масу охолонути, щоб до неї можна було доторкнутися. Переливаємо масу в чашу міксера, додаємо лимонний сік та збиваємо, поки вона не збільшиться в об'ємі. Наприкінці додаємо цукрову пудру. За бажанням можна додати барвник.

Смачного!

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