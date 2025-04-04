Все хозяйки советуют покрывать пасху глазурью только после того, как выпечка полностью остынет, а некоторые и вообще делают это на следующий день. А что касается выбора глазури, то 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт из инстаграма суперфиналистки 13 сезона "МастерШеф" Алены Московченко.
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Рецепт глазури на пасху
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 125 граммов сахара;
– 50 миллилитров воды;
– 5 граммов желатина;
– 25 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 50 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Сахар и воду смешиваем в кастрюле. Нагреваем до растворения сахара.
- Отдельно заливаем желатин водой и ждем, пока он набухнет.
- Горячий сироп вливаем в желатин и хорошо перемешиваем. Оставляем массу остыть, чтобы к ней можно было прикоснуться.
- Переливаем массу в чашу миксера, добавляем лимонный сок и взбиваем, пока она не увеличится в объеме.
- В конце добавляем сахарную пудру.
- По желанию можно добавить краситель.
Приятного аппетита!
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