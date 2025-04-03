Удачная глазурь должна не липнуть к рукам и не крошиться. 24 Канал предлагает варианты глазури, среди которых каждый найдет что-то себе по вкусу.
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Белковая глазурь для пасхи
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 яичный белок;
– 1 чайная ложка сока лимона.
Приготовление:
- Отделите холодный яичный белок от желтка. Взбейте белок сначала на медленной, а затем на быстрой скорости миксера.
- Во время взбивания добавьте сахарную пудру и лимонную кислоту.
- Продолжайте взбивать, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей.
- Нанесите глазурь на кулич сразу, пока она не застыла.
Глазурь на желатине
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 чайная ложка желатина;
– 6 столовых ложек воды;
– 1 стакан сахара;
– щепотка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Растворите желатин в двух ложках холодной воды.
- В другой кастрюле соедините воду, сахар и кислоту, нагрейте на малом огне до растворения сахара.
- Добавьте набухший желатин к горячему сиропу.
- Взбивайте массу миксером около трех минут до образования белой пены.
- Сразу наносим глазурь на кулич, пока она не застыла.
Глазурь из белого шоколада
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов белого шоколада;
– 2 столовые ложки молока;
– 170 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Шоколад топим на водяной бане.
- Отдельно смешиваем молоко с сахарной пудрой и доводим до кипения.
- Вмешиваем молоко в горячий шоколад и перемешиваем.
- Наносим глазурь на остывшие куличи.
Приятного аппетита!
Она очень вкусная: рецепт знаменитой знаменитого влажного кулича.