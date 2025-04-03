Удачная глазурь должна не липнуть к рукам и не крошиться. 24 Канал предлагает варианты глазури, среди которых каждый найдет что-то себе по вкусу.

К теме Сохраняйте и наслаждайтесь: 3 простейших салата из пекинской капусты, которые сделают праздник

Белковая глазурь для пасхи

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 яичный белок;

– 1 чайная ложка сока лимона.

Приготовление:

Отделите холодный яичный белок от желтка. Взбейте белок сначала на медленной, а затем на быстрой скорости миксера. Во время взбивания добавьте сахарную пудру и лимонную кислоту. Продолжайте взбивать, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей. Нанесите глазурь на кулич сразу, пока она не застыла.

Глазурь на желатине

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка желатина;

– 6 столовых ложек воды;

– 1 стакан сахара;

– щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

Растворите желатин в двух ложках холодной воды. В другой кастрюле соедините воду, сахар и кислоту, нагрейте на малом огне до растворения сахара. Добавьте набухший желатин к горячему сиропу. Взбивайте массу миксером около трех минут до образования белой пены. Сразу наносим глазурь на кулич, пока она не застыла.

Глазурь из белого шоколада

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов белого шоколада;

– 2 столовые ложки молока;

– 170 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Шоколад топим на водяной бане. Отдельно смешиваем молоко с сахарной пудрой и доводим до кипения. Вмешиваем молоко в горячий шоколад и перемешиваем. Наносим глазурь на остывшие куличи.

Приятного аппетита!

Она очень вкусная: рецепт знаменитой знаменитого влажного кулича.