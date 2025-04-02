Влажный кулич – это то, что обязательно стоит сделать на Пасху, а еще его высоко оценят родные и гости. 24 Канал предлагает воспроизвести ее с рецептом победительницы "МастерШеф" Наталки Никишиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт влажного кулича

Время : 1 час + время роста теста

: 1 час + время роста теста Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 130 миллилитров молока;

– 11 граммов дрожжей;

– 3 желтка;

– 200 граммов сахара;

– 80 граммов сливочного масла;

– 60 граммов сметаны;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– сушеная черешня;

французская меренга:

– 90 граммов белка;

– 180 граммов сахара;

– 1/3 чайной ложки лимонного сока.

Приготовление:

Сначала готовим опару: смешиваем в теплом молоке дрожжи, сахар и немного муки, и оставляем на 20 минут. Далее в миске взбиваем сахар, желтки и ванильный сахар, добавляем опару, сметану и постепенно вводим муку, замешивая тягучее тесто. В конце добавляем растопленное сливочное масло, накрываем тесто и даем ему подойти в теплом месте в течение 1,5 – 2 часов. После этого обминаем тесто, добавляем сушеную черешню, раскладываем в смазанные маслом формы, заполняя их на треть, и даем еще 20 минут подойти. Выпекаем при 180 градусах в течение 30 – 40 минут. Когда кулич остынет – взбиваем белки с сахаром и дымонным соком и украшаем кулич.

Приятного аппетита!

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