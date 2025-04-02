Влажный кулич – это то, что обязательно стоит сделать на Пасху, а еще его высоко оценят родные и гости. 24 Канал предлагает воспроизвести ее с рецептом победительницы "МастерШеф" Наталки Никишиной, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт влажного кулича
- Время: 1 час + время роста теста
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов муки;
– 130 миллилитров молока;
– 11 граммов дрожжей;
– 3 желтка;
– 200 граммов сахара;
– 80 граммов сливочного масла;
– 60 граммов сметаны;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– сушеная черешня;
французская меренга:
– 90 граммов белка;
– 180 граммов сахара;
– 1/3 чайной ложки лимонного сока.
Приготовление:
- Сначала готовим опару: смешиваем в теплом молоке дрожжи, сахар и немного муки, и оставляем на 20 минут.
- Далее в миске взбиваем сахар, желтки и ванильный сахар, добавляем опару, сметану и постепенно вводим муку, замешивая тягучее тесто. В конце добавляем растопленное сливочное масло, накрываем тесто и даем ему подойти в теплом месте в течение 1,5 – 2 часов.
- После этого обминаем тесто, добавляем сушеную черешню, раскладываем в смазанные маслом формы, заполняя их на треть, и даем еще 20 минут подойти. Выпекаем при 180 градусах в течение 30 – 40 минут.
- Когда кулич остынет – взбиваем белки с сахаром и дымонным соком и украшаем кулич.
Приятного аппетита!
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