Волога паска – це те, що обов'язково варто зробити на Великдень, а ще її високо оцінять рідні та гості. 24 Канал пропонує відтворити її з рецептом переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
До теми Навіть через тиждень залишиться м'якою: рецепт паски, яка стане вашою улюбленою
Рецепт вологої паски
- Час: 1 година + час зростання тіста
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів борошна;
– 130 мілілітрів молока;
– 11 грамів дріжджів;
– 3 жовтки;
– 200 грамів цукру;
– 80 грамів вершкового масла;
– 60 грамів сметани;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– сушена черешня;
французька меренга:
– 90 грамів білка;
– 180 грамів цукру;
– 1/3 чайної ложки лимонного соку.
Приготування:
- Спочатку готуємо опару: змішуємо в теплому молоці дріжджі, цукор та трохи борошна, і залишаємо на 20 хвилин.
- Далі в мисці збиваємо цукор, жовтки та ванільний цукор, додаємо опару, сметану та поступово вводимо борошно, замішуючи тягуче тісто. Наприкінці додаємо розтоплене вершкове масло, накриваємо тісто і даємо йому підійти в теплому місці протягом 1,5 – 2 годин.
- Після цього обминаємо тісто, додаємо сушену черешню, розкладаємо у змащені олією форми, заповнюючи їх на третину, і даємо ще 20 хвилин підійти. Випікаємо при 180 градусах протягом 30 – 40 хвилин.
- Коли паска вистигне – збиваємо білки з цукром та димонним соком і прикрашаємо паску.
Смачного!
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