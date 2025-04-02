Волога паска – це те, що обов'язково варто зробити на Великдень, а ще її високо оцінять рідні та гості. 24 Канал пропонує відтворити її з рецептом переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

До теми Навіть через тиждень залишиться м'якою: рецепт паски, яка стане вашою улюбленою

Рецепт вологої паски

Час : 1 година + час зростання тіста

: 1 година + час зростання тіста Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 130 мілілітрів молока;

– 11 грамів дріжджів;

– 3 жовтки;

– 200 грамів цукру;

– 80 грамів вершкового масла;

– 60 грамів сметани;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– сушена черешня;

французька меренга:

– 90 грамів білка;

– 180 грамів цукру;

– 1/3 чайної ложки лимонного соку.

Приготування:

Спочатку готуємо опару: змішуємо в теплому молоці дріжджі, цукор та трохи борошна, і залишаємо на 20 хвилин. Далі в мисці збиваємо цукор, жовтки та ванільний цукор, додаємо опару, сметану та поступово вводимо борошно, замішуючи тягуче тісто. Наприкінці додаємо розтоплене вершкове масло, накриваємо тісто і даємо йому підійти в теплому місці протягом 1,5 – 2 годин. Після цього обминаємо тісто, додаємо сушену черешню, розкладаємо у змащені олією форми, заповнюючи їх на третину, і даємо ще 20 хвилин підійти. Випікаємо при 180 градусах протягом 30 – 40 хвилин. Коли паска вистигне – збиваємо білки з цукром та димонним соком і прикрашаємо паску.

Смачного!

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