Вдала глазур повинна не липнути до рук та не кришитися. 24 Канал пропонує варіанти глазурі, серед яких кожен знайде щось собі до смаку.
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Білкова глазур для паски
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 яєчний білок;
– 1 чайна ложка соку лимона.
Приготування:
- Відокремте холодний яєчний білок від жовтка. Збийте білок спочатку на повільній, а потім на швидкій швидкості міксера.
- Під час збивання додайте цукрову пудру та лимонну кислоту.
- Продовжуйте збивати, поки маса не стане однорідною, гладкою та блискучою.
- Нанесіть глазур на паску одразу, поки вона не застигла.
Глазур на желатині
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка желатину;
– 6 столових ложок води;
– 1 стакан цукру;
– дрібка лимонної кислоти.
Приготування:
- Розчиніть желатин у двох ложках холодної води.
- В іншій каструлі з'єднайте воду, цукор та кислоту, нагрійте на малому вогні до розчинення цукру.
- Додайте набряклий желатин до гарячого сиропу.
- Збивайте масу міксером близько трьох хвилин до утворення білої піни.
- Одразу наносимо глазур на паску, поки вона не застигла.
Глазур з білого шоколаду
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів білого шоколаду;
– 2 столові ложки молока;
– 170 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Шоколад топимо на водяній бані.
- Окремо змішуємо молоко з цукровою пудрою та доводимо до кипіння.
- Вмішуємо молоко в гарячий шоколад та перемішуємо.
- Наносимо глазур на вистиглі паски.
Смачного!
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