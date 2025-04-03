Вдала глазур повинна не липнути до рук та не кришитися. 24 Канал пропонує варіанти глазурі, серед яких кожен знайде щось собі до смаку.

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Білкова глазур для паски

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 яєчний білок;

– 1 чайна ложка соку лимона.

Приготування:

Відокремте холодний яєчний білок від жовтка. Збийте білок спочатку на повільній, а потім на швидкій швидкості міксера. Під час збивання додайте цукрову пудру та лимонну кислоту. Продовжуйте збивати, поки маса не стане однорідною, гладкою та блискучою. Нанесіть глазур на паску одразу, поки вона не застигла.

Глазур на желатині

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка желатину;

– 6 столових ложок води;

– 1 стакан цукру;

– дрібка лимонної кислоти.

Приготування:

Розчиніть желатин у двох ложках холодної води. В іншій каструлі з'єднайте воду, цукор та кислоту, нагрійте на малому вогні до розчинення цукру. Додайте набряклий желатин до гарячого сиропу. Збивайте масу міксером близько трьох хвилин до утворення білої піни. Одразу наносимо глазур на паску, поки вона не застигла.

Глазур з білого шоколаду

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів білого шоколаду;

– 2 столові ложки молока;

– 170 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Шоколад топимо на водяній бані. Окремо змішуємо молоко з цукровою пудрою та доводимо до кипіння. Вмішуємо молоко в гарячий шоколад та перемішуємо. Наносимо глазур на вистиглі паски.

Смачного!

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