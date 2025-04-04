Для того, чтобы создать оригниальный шедерв, не нужны хитроумные ингредиенты и манипуляции. 24 Канал предлагает убедиться в этом, приготовив капусту болоньезе, рецептом которой поделился шеф Владимир Ярославский в своем инстаграме.
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Рецепт капусты болоньезе
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– несколько головок молодой капусты;
– масло для жарки;
– сыр для запекания – моцарелла или гауда;
для соуса:
– 500 граммов говядины;
– 110 граммов лука;
– 100 граммов моркови;
– 30 граммов стебля сельдерея;
– 30 граммов сладкого перца;
– 40 граммов яблока;
– 300 граммов томатов в собственном соку;
– чеснок, немного вина, специи и соль.
Приготовление:
- Обжарьте нарезанную морковь, добавьте лук, затем сельдерей и чеснок, снова обжарьте, влейте вино, добавьте томаты, специи, яблоко и перцы, и тушите на медленном огне как можно дольше.
- При необходимости добавьте воду для нужной консистенции и вкуса.
- Для особого аромата добавьте подкопченную паприку и свежие травы.
- Нарежьте капусту на "стейки", обжарьте на масле, посолите и добавьте любимые специи по желанию.
- Сверху выложите готовый соус Болоньезе, посыпьте сыром и запекайте в духовке 15 – 20 минут, до румяной корочки и мягко-хрустящей капусты.
Приятного аппетита!
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