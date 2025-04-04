Для того, чтобы создать оригниальный шедерв, не нужны хитроумные ингредиенты и манипуляции. 24 Канал предлагает убедиться в этом, приготовив капусту болоньезе, рецептом которой поделился шеф Владимир Ярославский в своем инстаграме.

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Рецепт капусты болоньезе

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– несколько головок молодой капусты;

– масло для жарки;

– сыр для запекания – моцарелла или гауда;

для соуса:

– 500 граммов говядины;

– 110 граммов лука;

– 100 граммов моркови;

– 30 граммов стебля сельдерея;

– 30 граммов сладкого перца;

– 40 граммов яблока;

– 300 граммов томатов в собственном соку;

– чеснок, немного вина, специи и соль.

Приготовление:

Обжарьте нарезанную морковь, добавьте лук, затем сельдерей и чеснок, снова обжарьте, влейте вино, добавьте томаты, специи, яблоко и перцы, и тушите на медленном огне как можно дольше. При необходимости добавьте воду для нужной консистенции и вкуса. Для особого аромата добавьте подкопченную паприку и свежие травы. Нарежьте капусту на "стейки", обжарьте на масле, посолите и добавьте любимые специи по желанию. Сверху выложите готовый соус Болоньезе, посыпьте сыром и запекайте в духовке 15 – 20 минут, до румяной корочки и мягко-хрустящей капусты.

Приятного аппетита!

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