Березовый сок известен не только своим ярким вкусом, но и целебными свойствами. Добавляем легкие акценты любимых с детства конфет – и долго напиток в кладовке не простоит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Семья".

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Рецепт березового сока с конфетами

  • Время: 20 минут
  • Порций: 10 литров сока

Ингредиенты:
– 10 литров березового сока;
– 500 граммов сахара;
– 15 граммов лимонной кислоты;
– 12 конфет "Дюшес" или "Барбарис".

Приготовление:

  1. Сок наливаем в большую емкость, добавляем сахар и лимонную кислоту.
  2. Доводим до кипения.
  3. Разливаем сок в стерилизованные банки, на дно каждой предварительно кладем 3 – 4 конфеты.
  4. Закручиваем, переворачиваем и накрываем одеялом.
  5. После охлаждения храним сок в темной прохладной кладовке.

Приятного аппетита!

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