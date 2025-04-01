Березовий сік відомий не лише своїм яскравим смаком, а й цілющими властивостями. Додаємо легкі акценти улююлених з дитинства цукерок – і довго напій в коморі не простоїть, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Сім'я".
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Рецепт березового соку з цукерками
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 10 літрів соку
Інгредієнти:
– 10 літрів березового соку;
– 500 грамів цукру;
– 15 грамів лимонної кислоти;
– 12 цукерок "Дюшес" або "Барбарис".
Приготування:
- Сік наливаємо у велику ємність, додаємо цукор і лимонну кислоту.
- Доводимо до кипіння.
- Розливаємо сік у стерилізовані банки, на дно кожної попередньо кладемо 3 – 4 цукерки.
- Закручуємо, перевертаємо та накриваємо ковдрою.
- Після охолодження зберігаємо сік у темній прохолодній коморі.
Смачного!
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