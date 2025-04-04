Для того, щоб створити оригніальний шедерв, не потрібні хитромудрі інгредієнти та маніпуляції. 24 Канал пропонує переконатися у цьому, приготувавши капусту болоньєзе, рецептом якої поділився шеф Володимир Ярославський у своєму інстаграмі.
До теми Кращий за всі магазинні намазки: готуємо домашній плавлений сир з Ектором
Рецепт капусти болоньєзе
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– кілька головок молодої капусти;
– олія для смаження;
– сир для запікання – моцарела або гауда;
для соусу:
– 500 грамів яловичини;
– 110 грамів цибулі;
– 100 грамів моркви;
– 30 грамів стебла селери;
– 30 грамів солодкого перцю;
– 40 грамів яблука;
– 300 грамів томатів у власному соці;
– часник, трішки вина, спеції та сіль.
Приготування:
- Обсмажте нарізану моркву, додайте цибулю, потім селеру та часник, знову обсмажте, влийте вино, додайте томати, спеції, яблуко та перці, і тушкуйте на повільному вогні якомога довше.
- При необхідності додайте воду для потрібної консистенції та смаку.
- Для особливого аромату додайте підкопчену паприку та свіжі трави.
- Наріжте капусту на "стейки", обсмажте на олії, посоліть та додайте улюблені спеції за бажанням.
- Зверху викладіть готовий соус Болоньєзе, посипте сиром і запікайте в духовці 15 – 20 хвилин, до рум'яної скоринки та м'яко-хрусткої капусти.
Смачного!
Ви перестанете купувати газовану воду: як заготувати березовий сік з цукерками.