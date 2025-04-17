Когда речь заходит о несладкой паске, сразу все вспоминают существование закарпатского рецепта пасхальной выпечки. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рекомендациям портала Shuba.
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Рецепт закарпатской паски
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Ингредиенты:
опара:
– 30 граммов прессованных дрожжей: 30 граммов прессованных дрожжей;
– 100 миллилитров молока;
– 70 граммов муки;
– 30 граммов сахара;
тесто:
– 30 граммов сахара;
– 410 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 1 желток;
– 30 граммов сахара;
– 50 граммов сметаны;
– 125 миллилитров молока;
– 10 граммов соли;
– 45 граммов сливочного масла;
для смазывания:
– 2 желтка;
– 20 миллилитров молока.
Приготовление:
- Соедините молоко, дрожжи, сахар и муку, тщательно перемешайте венчиком до гладкой консистенции. Накройте посуду полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 15 минут в теплом месте, чтобы смесь активировалась.
- В другой миске взбейте яйцо, желток и сахар до легкой пены. Отдельно просейте муку, добавьте соль и перемешайте, чтобы она равномерно распределилась. Затем соедините яичную массу, опару, просеянную муку, теплое молоко и сметану.
- Постепенно, в несколько подходов, введите растопленное сливочное масло, хорошо вымешивая тесто, пока оно не станет эластичным и не липким.
- Накройте тесто и оставьте в теплом месте до увеличения объема втрое. Затем снова его обомните и дайте еще раз подняться.
- Формы для выпечки смажьте маслом и наполните их тестом на треть. Часть теста оставьте для украшения. Дайте ему еще раз подняться в формах до заметного увеличения объема.
- В это время сформируйте декоративные элементы из отложенного теста и украсьте верхушки пасок. Смажьте верх взбитым желтком с молоком.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке: маленькие паски – около получаса, большие -– 45 – 50 минут.
- Готовую выпечку выньте из духовки, дайте остыть в формах, а после – осторожно вытащите и оставьте окончательно остыть.
Приятного аппетита!
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