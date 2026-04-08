"Княгиня" относится к тем пляцкам, которые имеют выразительный вид и еще лучший вкус, пишет "Львовские пляцки". И его совсем не трудно готовить!

Как приготовить пляцок "Княгиня"?

Время : 1,5 часа

Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов творога;

– 2 яйца;

– 90 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2 граммов соли;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 100 граммов сухого молотого мака;

– 225 миллилитров воды;

– 25 граммов сахара;

– 5 желтков;

– 50 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 60 граммов муки;

– 3,5 грамма разрыхлителя;

– 25 миллилитров теплой воды;

– 5 белков;

– 120 граммов мелкого сахара;

– 40 граммов порошка вишневого киселя;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 300 миллилитров молока;

– 170 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 250 граммов сливочного масла жирностью 82%;

– 0,5 литра вишен в собственном соку;

– сливочное масло для смазывания пергамента;

– крошки из печенья или бисквитного коржа для обсыпки.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Приготовление:

Для творожной массы к творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и кукурузный крахмал, а затем тщательно перебейте все погружным блендером до однородной пастообразной массы. Она не должна быть жидкой. Форму застелите качественным пергаментом, щедро смажьте его сливочным маслом и равномерно распределите творожную массу по всей поверхности. Для маковой части в кастрюлю выложите сухой молотый мак, влейте воду, добавьте сахар и, постоянно помешивая, доведите до кипения на среднем огне. После этого проварите еще несколько минут, пока вся влага не испарится. Охладите массу до комнатной температуры, равномерно выложите ее на творожный слой и разровняйте ложкой. Для желткового коржа желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром примерно 5 минут на средних оборотах, чтобы образовалась светлая пышная масса. Отдельно смешайте кукурузный крахмал, муку и разрыхлитель. К взбитым желткам влейте теплую воду, еще немного перемешайте, после чего всыпьте сухую смесь и лопаткой доведите тесто до однородности без комочков. Осторожно распределите его поверх маковой массы, потому что теста будет немного. Выпекайте корж на среднем уровне духовки в режиме "верх-низ" без конвекции при температуре 170 градусов примерно 25 минут. Готовый корж полностью охладите в форме, а затем разрежьте на 2 части. Для белкового коржа белки сначала взбейте на низких оборотах 20–30 секунд до легкой пены, затем постепенно всыпьте мелкий сахар, увеличьте скорость до средней и взбивайте до устойчивой пышной массы. Отдельно смешайте порошок вишневого киселя с кукурузным крахмалом, всыпьте к белкам и еще примерно 1 минуту перемешивайте на самых низких оборотах до полного сочетания. Форму застелите пергаментом, переложите тесто, разровняйте и выпекайте в режиме "верх–низ" без конвекции при температуре 175 градусов примерно 20 минут. Для крема в толстостенную кастрюлю влейте молоко, добавьте сахар, яйца и кукурузный крахмал, перемешайте венчиком до однородности и, постоянно помешивая, доведите до кипения. После первого пузыря проварите еще 30 секунд, снимите с огня, накройте массу пищевой пленкой в контакт и охладите до комнатной температуры. Сливочное масло отдельно взбейте сначала на низких, а затем на средних оборотах примерно 7 – 8 минут, пока оно не станет пышным и светлым. После этого постепенно, по 1 столовой ложке, добавляйте заваренную массу и перемешивайте на низких оборотах, пока крем не станет однородным. Отложите 3 столовые ложки крема для верха, а остальные поделите на 3 примерно равные части. Для сборки выложите на подложку 1 творожный корж творожной частью вверх, распределите по нему 1 часть крема, сверху выложите половину вишен без сиропа и ложкой слегка вдавите их в крем. Смажьте вишни небольшим количеством крема, положите сверху белковый корж и ладонью немного прижмите. Далее распределите вторую часть крема, выложите оставшиеся вишни, снова слегка смажьте их кремом и накройте вторым творожным коржом, положив его творожной частью к крему. Верх смажьте отложенным кремом, бока также покройте кремом и обсыпьте крошками из печенья или бисквитного коржа. Готовый пляцок поставьте в холодильник на 8 – 10 часов, чтобы он хорошо стабилизировался.

Можно ли приготовить ванильный сахар дома?

Чтобы сделать домашний ванильный сахар, понадобится банка с крышкой, 200 граммов мелкого сахара и 1 стручок ванили, пишет Кучния magdy. Сначала пересыпьте сахар в чистую сухую банку. Стручок ванили аккуратно разрежьте вдоль острым ножом, осторожно выньте семена, а сам стручок поделите на 2 – 3 части.

После этого добавьте к сахару и семенам ванили, и кусочки самого стручка. Банку плотно закройте и хорошо встряхните, чтобы все равномерно смешалось. Именно так сахар постепенно будет впитывать насыщенный аромат натуральной ванили. Далее оставьте банку примерно на 2 недели. Важно ежедневно ее встряхивать – это поможет сахару не слеживаться и одновременно даст ему лучше насытиться ароматом. В результате вы получите душистый домашний ванильный сахар, который хорошо подходит для выпечки, десертов и сладких завтраков.

