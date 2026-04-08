"Княгиня" относится к тем пляцкам, которые имеют выразительный вид и еще лучший вкус, пишет "Львовские пляцки". И его совсем не трудно готовить!
Как приготовить пляцок "Княгиня"?
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 600 граммов творога;
– 2 яйца;
– 90 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 граммов соли;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 100 граммов сухого молотого мака;
– 225 миллилитров воды;
– 25 граммов сахара;
– 5 желтков;
– 50 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 60 граммов муки;
– 3,5 грамма разрыхлителя;
– 25 миллилитров теплой воды;
– 5 белков;
– 120 граммов мелкого сахара;
– 40 граммов порошка вишневого киселя;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 300 миллилитров молока;
– 170 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 250 граммов сливочного масла жирностью 82%;
– 0,5 литра вишен в собственном соку;
– сливочное масло для смазывания пергамента;
– крошки из печенья или бисквитного коржа для обсыпки.
Этот пирог нравится всем: смотрите видео
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Приготовление:
- Для творожной массы к творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и кукурузный крахмал, а затем тщательно перебейте все погружным блендером до однородной пастообразной массы. Она не должна быть жидкой.
- Форму застелите качественным пергаментом, щедро смажьте его сливочным маслом и равномерно распределите творожную массу по всей поверхности.
- Для маковой части в кастрюлю выложите сухой молотый мак, влейте воду, добавьте сахар и, постоянно помешивая, доведите до кипения на среднем огне.
- После этого проварите еще несколько минут, пока вся влага не испарится. Охладите массу до комнатной температуры, равномерно выложите ее на творожный слой и разровняйте ложкой. Для желткового коржа желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром примерно 5 минут на средних оборотах, чтобы образовалась светлая пышная масса. Отдельно смешайте кукурузный крахмал, муку и разрыхлитель.
- К взбитым желткам влейте теплую воду, еще немного перемешайте, после чего всыпьте сухую смесь и лопаткой доведите тесто до однородности без комочков.
- Осторожно распределите его поверх маковой массы, потому что теста будет немного. Выпекайте корж на среднем уровне духовки в режиме "верх-низ" без конвекции при температуре 170 градусов примерно 25 минут.
- Готовый корж полностью охладите в форме, а затем разрежьте на 2 части.
- Для белкового коржа белки сначала взбейте на низких оборотах 20–30 секунд до легкой пены, затем постепенно всыпьте мелкий сахар, увеличьте скорость до средней и взбивайте до устойчивой пышной массы.
- Отдельно смешайте порошок вишневого киселя с кукурузным крахмалом, всыпьте к белкам и еще примерно 1 минуту перемешивайте на самых низких оборотах до полного сочетания.
- Форму застелите пергаментом, переложите тесто, разровняйте и выпекайте в режиме "верх–низ" без конвекции при температуре 175 градусов примерно 20 минут.
- Для крема в толстостенную кастрюлю влейте молоко, добавьте сахар, яйца и кукурузный крахмал, перемешайте венчиком до однородности и, постоянно помешивая, доведите до кипения.
- После первого пузыря проварите еще 30 секунд, снимите с огня, накройте массу пищевой пленкой в контакт и охладите до комнатной температуры.
- Сливочное масло отдельно взбейте сначала на низких, а затем на средних оборотах примерно 7 – 8 минут, пока оно не станет пышным и светлым.
- После этого постепенно, по 1 столовой ложке, добавляйте заваренную массу и перемешивайте на низких оборотах, пока крем не станет однородным.
- Отложите 3 столовые ложки крема для верха, а остальные поделите на 3 примерно равные части. Для сборки выложите на подложку 1 творожный корж творожной частью вверх, распределите по нему 1 часть крема, сверху выложите половину вишен без сиропа и ложкой слегка вдавите их в крем.
- Смажьте вишни небольшим количеством крема, положите сверху белковый корж и ладонью немного прижмите. Далее распределите вторую часть крема, выложите оставшиеся вишни, снова слегка смажьте их кремом и накройте вторым творожным коржом, положив его творожной частью к крему.
- Верх смажьте отложенным кремом, бока также покройте кремом и обсыпьте крошками из печенья или бисквитного коржа. Готовый пляцок поставьте в холодильник на 8 – 10 часов, чтобы он хорошо стабилизировался.
Можно ли приготовить ванильный сахар дома?
Чтобы сделать домашний ванильный сахар, понадобится банка с крышкой, 200 граммов мелкого сахара и 1 стручок ванили, пишет Кучния magdy. Сначала пересыпьте сахар в чистую сухую банку. Стручок ванили аккуратно разрежьте вдоль острым ножом, осторожно выньте семена, а сам стручок поделите на 2 – 3 части.
После этого добавьте к сахару и семенам ванили, и кусочки самого стручка. Банку плотно закройте и хорошо встряхните, чтобы все равномерно смешалось. Именно так сахар постепенно будет впитывать насыщенный аромат натуральной ванили. Далее оставьте банку примерно на 2 недели. Важно ежедневно ее встряхивать – это поможет сахару не слеживаться и одновременно даст ему лучше насытиться ароматом. В результате вы получите душистый домашний ванильный сахар, который хорошо подходит для выпечки, десертов и сладких завтраков.
