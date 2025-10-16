Яблука – головний фрукт осені, але з ними можна приготувати не лише шарлотку. Манник – це легкий пиріг, який завжди вдається та смакує абсолютно усім. 24 Канал пропонує додати затишку буденному чаюванню з рецептом порталу "Коліжанка".

Як приготувати яблучний манник?

Час: 2 години

2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 стакан манної крупи;

– 200 грамів сметани;

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 2 яблука;

– 1 чайна ложка олії.

Приготування:

З’єднайте манну крупу зі сметаною та добре перемішайте. Залиште суміш настоюватися на 45 хвилин, щоб манка розбухла. Обережно відокремте білки від жовтків. Збийте білки міксером до стійкої пишної піни. У глибокій мисці змішайте жовтки з цукром, сіллю, розпушувачем і розтопленим вершковим маслом. Збийте інгредієнти до однорідної, гладкої консистенції. Обережно введіть яєчну масу в миску з манкою та сметаною. Перемішайте силіконовою лопаткою, щоб зберегти легкість тіста. Змастіть форму олією, вилийте тісто й викладіть зверху тоненькі скибочки яблук. Випікайте манник у розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин, поки не утвориться рум’яна скоринка.

