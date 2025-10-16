Яблука – головний фрукт осені, але з ними можна приготувати не лише шарлотку. Манник – це легкий пиріг, який завжди вдається та смакує абсолютно усім. 24 Канал пропонує додати затишку буденному чаюванню з рецептом порталу "Коліжанка".
Як приготувати яблучний манник?
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 стакан манної крупи;
– 200 грамів сметани;
– 50 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 2 яблука;
– 1 чайна ложка олії.
Приготування:
- З’єднайте манну крупу зі сметаною та добре перемішайте.
- Залиште суміш настоюватися на 45 хвилин, щоб манка розбухла.
- Обережно відокремте білки від жовтків. Збийте білки міксером до стійкої пишної піни.
- У глибокій мисці змішайте жовтки з цукром, сіллю, розпушувачем і розтопленим вершковим маслом.
- Збийте інгредієнти до однорідної, гладкої консистенції.
- Обережно введіть яєчну масу в миску з манкою та сметаною. Перемішайте силіконовою лопаткою, щоб зберегти легкість тіста.
- Змастіть форму олією, вилийте тісто й викладіть зверху тоненькі скибочки яблук.
- Випікайте манник у розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин, поки не утвориться рум’яна скоринка.
