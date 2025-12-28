Для приготування карамелі треба найпростіші інгредієнти, однак тут весь секрет у кількох тонкощах. Як приготувати ідеальну карамель вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.
Як приготувати ідеальну солону карамель?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів води;
– 60 грамів вершкового масла;
– 120 мілілітрів жирних вершків.
Готуємо найкращу солону карамель: відео
Приготування:
- Цукор з водою поставте на середній вогонь і варіть, не перемішуючи ложкою.
- Коли сироп набуде насиченого бурштинового відтінку, відразу зніміть його з плити, щоб карамель не гірчила.
- Додайте вершкове масло й розмішайте до повної однорідності.
- Потім тонкою цівкою влийте теплі вершки, постійно й активно помішуючи.
- Поверніть суміш на вогонь ще на 1 – 2 хвилини. Карамель стане гладкою, блискучою та потрібної густоти.
У чому секрет ідеальної карамелі?
Найперше – посуд. Використовуйте каструлю з товстим дном – це забезпечить рівномірний розподіл тепла, розповідає Beszamel.
А ще важливо використовувати лише дуже жирне вершкове масло. Що стосується вершків або молока, то їх потрібно додавати у карамель вже гарячими.
