Для приготування карамелі треба найпростіші інгредієнти, однак тут весь секрет у кількох тонкощах. Як приготувати ідеальну карамель вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.

Як приготувати ідеальну солону карамель?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів цукру;

– 50 грамів води;

– 60 грамів вершкового масла;

– 120 мілілітрів жирних вершків.

Готуємо найкращу солону карамель: відео

Приготування:

Цукор з водою поставте на середній вогонь і варіть, не перемішуючи ложкою. Коли сироп набуде насиченого бурштинового відтінку, відразу зніміть його з плити, щоб карамель не гірчила. Додайте вершкове масло й розмішайте до повної однорідності. Потім тонкою цівкою влийте теплі вершки, постійно й активно помішуючи. Поверніть суміш на вогонь ще на 1 – 2 хвилини. Карамель стане гладкою, блискучою та потрібної густоти.

У чому секрет ідеальної карамелі?

Найперше – посуд. Використовуйте каструлю з товстим дном – це забезпечить рівномірний розподіл тепла, розповідає Beszamel.

А ще важливо використовувати лише дуже жирне вершкове масло. Що стосується вершків або молока, то їх потрібно додавати у карамель вже гарячими.

