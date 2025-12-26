Гливи – це чудова альтернатива мʼясу, яка потішить не лише бюджетом, а й особливим смаком. Трішки додатків, кілька хвилин – і на вашому столі вже парує апетитна страва, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як смачно приготувати гливи?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 400 грамів глив;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– сіль та перець до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– спеції до смаку;
– кляр – за бажанням.

Гливи в клярі

Приготування:

  1. Гриби добре промийте, зріжте тверді кінчики ніжок, наріжте гливи великими шматками й викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.
  2. Часник дрібно наріжте та підрум’яньте на сковороді з розігрітою олією.
  3. Додайте гриби й смажте, помішуючи, до апетитної золотистості.
  4. Посипте спеціями до смаку і готуйте ще кілька хвилин, поки гливи не стануть м’якими.

Які спеції найкраще підходять до глив?

По-перше, гливи найкраще смажити на вершковому маслі. Воно надасть грибам особливого колориту. Чебрець та розмарин – чудові трави, які поєднуються з цими грибами, пише Kuchnia.

Також варто додати до грибів дрібку коріандру та трішки соєвого соусу. З цими додатками страва набуде особливого азійського відтінку.

Що ще варто приготувати?

