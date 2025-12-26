Гливи – це чудова альтернатива мʼясу, яка потішить не лише бюджетом, а й особливим смаком. Трішки додатків, кілька хвилин – і на вашому столі вже парує апетитна страва, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Читайте також В рази смачніше за модні стейки: запікаємо мʼясо на свято, яке підкорює соковитістю
Як смачно приготувати гливи?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів глив;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– сіль та перець до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– спеції до смаку;
– кляр – за бажанням.
Легко і смачно / Скриншот з відео "Смачна кухня з Наталією Данилюк"
Приготування:
- Гриби добре промийте, зріжте тверді кінчики ніжок, наріжте гливи великими шматками й викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.
- Часник дрібно наріжте та підрум’яньте на сковороді з розігрітою олією.
- Додайте гриби й смажте, помішуючи, до апетитної золотистості.
- Посипте спеціями до смаку і готуйте ще кілька хвилин, поки гливи не стануть м’якими.
Які спеції найкраще підходять до глив?
По-перше, гливи найкраще смажити на вершковому маслі. Воно надасть грибам особливого колориту. Чебрець та розмарин – чудові трави, які поєднуються з цими грибами, пише Kuchnia.
Також варто додати до грибів дрібку коріандру та трішки соєвого соусу. З цими додатками страва набуде особливого азійського відтінку.
Що ще варто приготувати?
Ніжний бісквітний рулет подарує новий рівень задоволення від чаювання.
А якщо немає світла, то в пригоді стане торт "Пломбір", для якого не треба вмикати духовку.