Вареники – еще одна замечательная опция для Масленицы. Главное выбрать правильное тесто, и тогда приготовление пройдет без проблем, сообщает TikTok Nata.cooking. А нежная творожная начинка идеально дополняет этот украинский шедевр.

Как приготовить вареники с творогом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 – 350 граммов пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 150 миллилитров кипятка;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 2–3 столовые ложки масла;

– сливочное масло для готовых вареников;

– 360 – 400 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Муку просейте в миску, добавьте яйцо и соль, влейте масло и перемешайте ложкой или лопаткой до состояния крошки. Влейте кипяток и замешивайте тесто сначала ложкой, пока оно горячее, а затем вымешивайте руками не менее 5 минут, чтобы масса стала однородной и эластичной. Муку лучше добавлять постепенно – сначала возьмите меньше указанного количества, а дальше подсыпайте по необходимости, если тесто липнет к рукам. Накройте тесто полотенцем или заверните в пленку и оставьте отдохнуть при комнатной температуре минимум на 30 минут – такое заварное тесто хорошо держит форму, не разваривается и не трескается при замораживании. Для начинки творог соедините с яйцом и солью и перемешайте до однородности. Готовое тесто разделите на две части, каждую раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт толщиной примерно 3 миллиметра, вырежьте кружочки, выложите начинку ориентировочно по половине чайной ложки, соедините края и сформируйте вареники, по желанию сделайте фигурный кантик. Сформированные вареники выкладывайте на доску, присыпанную мукой, и накрывайте полотенцем, чтобы они не заветривались. Отваривайте вареники в кипящей, обязательно подсоленной воде – дождитесь кипения, посолите, перемешайте, выложите вареники и еще раз осторожно перемешайте, чтобы они не слиплись. Когда вода снова начнет легко кипеть, варите вареники 2 минуты и сразу вынимайте, а замороженные готовьте примерно 5 минут. Готовые вареники смажьте сливочным маслом и подавайте со сметаной или обжаренным луком.

Как сделать творог дома?

Самый простой вариант – из кислого молока, пишет Smaki. Если молоко скисло естественным путем, его не стоит выбрасывать.

Перелейте в кастрюлю и поставьте на минимальный огонь. Грейте медленно. Молоко начнет расслаиваться – появятся белые комочки и желтоватая сыворотка. Важно не доводить до кипения, иначе творог получится сухим. Когда масса полностью свернется, снимите с плиты.

Далее – марля или тонкая хлопчатобумажная ткань. Выложите ее на дуршлаг, перелейте горячую массу и дайте сыворотке стечь. Если нужен нежный, влажный творог – достаточно 20 – 30 минут. Если хочется более сухого – оставьте на час или немного прижмите грузом.

Если молоко не скисло, процесс можно ускорить. На 1 литр теплого молока добавьте 2 – 3 столовые ложки лимонного сока или кефира. Перемешайте и нагревайте на малом огне, пока появятся хлопья. Далее все так же – процедить и дать стечь.

