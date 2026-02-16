Когда уже на финальном этапе блины начинают прилипать к сковородке – это может вызвать лишний стресс. Как можно легко его избежать с помощью всего нескольких секретов – рассказывает портал Kuchnia.
Как избежать прилипания блинов?
- Подготовка сковородки
Главный секрет - в качественном разогреве. Если выложить тесто на недостаточно горячую поверхность, то оно мгновенно прилипнет. Также важно использовать правильную посуду, лучше всего подходят чугунные сковородки или специальные блинницы с антипригарным покрытием.
Перед первым блином смажьте поверхность маслом, даже если сковородка современная - это поможет создать защитный слой.
Готовим блины без лишних хлопот / Фото Pixabay
- Добавление жира в тесто
Буквально 1 – 2 столовые ложки масла значительно облегчат процесс жарки Жир в составе позволяет блинам легко отходить от поверхности, и вам не придется смазывать сковородку каждый раз.
Также важно дать тесту отдохнуть около 20 минут перед началом жарки: за это время клейковина в муке расслабится, и блины станут более эластичными и крепкими.
- Правильный баланс ингредиентов
Слишком большое количество сахара в рецепте может привести к пригоранию и прилипанию, поскольку сахар карамелизируется, рассказывает Smakosze.
Если вы любите сладкие блины, лучше добавить сахар в начинку или полить готовый десерт медом или сиропом перед подачей.
