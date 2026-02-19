Наступного разу, коли закортить солоденького, обовʼязково пригадайте ці знамениті тістечка, які чудово знайомі нашим батькам. Поєднання шоколадного бісквіта та ніжного крему – це саме те, що потрібно для гарного настрою, розповідає TikTok alin_withkichen.

Як приготувати тістечка "Картопелька"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

шоколадний бісквіт:

– 6 яєць;

– 180 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

– 50 грамів какао;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

крем:

– 250 грамів густої жирної сметани;

– 200 грамів маскарпоне;

– 120 грамів цукру.

Приготування:

Збийте яйця з цукром та дрібкою солі до утворення пишної стійкої піни. Окремо з’єднайте всі сухі компоненти й почніть поступово вводити їх у яєчну суміш, обережно перемішуючи. Випікайте бісквіт у духовці при температурі 175 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Поки корж вистигає, підготуйте крем: поєднайте всі необхідні інгредієнти та збийте їх до отримання щільної однорідної маси. Повністю охолоджений бісквіт перетворіть на дрібну крихту. Невелику кількість відкладіть для фінального оформлення, а основну частину змішайте з готовим кремом. Ретельно вимішайте отриману масу, сформуйте з неї невеликі акуратні кульки та обваляйте їх у залишках крихти. Перед подачею десерт має настоятися в холодильнику протягом кількох годин, щоб структура стала ідеальною.

Що додати до тістечок, щоб отримати трюфельний відтінок?

Щоб перетворити звичайні бісквітні кульки на вишукані трюфелі, додайте до маси трохи цедри апельсина та дрібку меленої кориці. Цитрусова нотка моментально прибирає зайву приторність цукру і робить аромат десерту дорогим та багатогранним, підказує портал Smakosze.

Якщо ж ви готуєте десерт тільки для дорослих, ідеальним секретним інгредієнтом стане столова ложка коньяку або рому. Алкоголь не тільки посилить смак шоколаду, а й допоможе крему краще "зчепитися" з крихтою. Також можна покласти всередину кожної кульки цілий смажений фундук, це додасть приємного хрускоту та зробить текстуру цікавішою.

