Это не пюре и не обычные драники – можно приготовить картофель новым способом. Палочки получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Обычная вареная картошка может звучать скучно – но не в этом случае, пишет Przyslij przepis.

Как приготовить картофельные палочки?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов вареного зеленого картофеля;
– 50 граммов сырого перца, мелко нарезанного;
– 80 граммов желтого сыра, тертого;
– 1 яйцо;
– специи по вкусу;
– 1 столовая ложка жареного лука;
– 1 столовая ложка картофельного крахмала;
чесночный соус:
– 3 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 зубчика чеснока;
– специи по вкусу.

Как приготовить закуску из картофеля

Перекус, который захочется повторить / Фото Przyslij Przepis

Приготовление:

  1. Картофель переложите в миску, добавьте мелко нарезанный перец, тертый желтый сыр, яйцо, жареный лук, картофельный крахмал и специи, после чего хорошо перемешайте – массу можно взбить миксером или вымесить вручную до полной однородности.
  2. Сформируйте тонкие рулетики толщиной примерно 1 сантиметр, выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смажьте оливковым маслом.
  3. Выпекайте в духовке с вентилятором при температуре 180 – 200 градусов до золотисто-коричневой корочки.
  4. Для соуса соедините майонез, оливковое масло, специи и чеснок, пропущенный через пресс, и тщательно перемешайте до гладкой консистенции.

Чем заменить майонез?

Хотя майонез удивительно вкусный и сытный, всегда полезно иметь под рукой альтернативы, сообщает Каменный суп. К примеру, если нужна сливочная текстура стоит выбрать густой натуральный йогурт.

Благодаря плотной консистенции, легко сочетается с горчицей, лимонным соком или зеленью. Для сельди под "шубой" или салатов с курицей это практичное решение.

Сметана также подойдет. Когда совместить с горчицей и несколькими каплями яблочного уксуса, она приобретает ту самую пикантность, которую дает майонез.

Неочевидный вариант – пюре из авокадо. Оно густое, кремовое, хорошо держит форму. Если добавить щепотку соли, перец и немного лимонного сока – будет очень вкусный соус.

