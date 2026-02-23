Тертый пирог – одно из лучших лакомств, которым гордились еще наши бабушки. Он доказывает: вкусный десерт не должен быть привередливым, все решает правильное сочетание ингредиентов, рассказывает портал Moje gotowanie.

Как приготовить вкусный тертый пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 3 стакана муки;

– 2 яйца;

– сода – на кончике ножа;

– соль на кончике ножа;

– стакан сахара;

– варенье;

– грецкие орехи.

Приготовление:

Для начала соедините в глубокой миске масло, сахар, щепотку соли, яйца и ванилин. Сначала разомните масляную массу вилкой до однородного состояния, а затем воспользуйтесь миксером, чтобы достичь пышности. Постепенно вводите муку: сначала работайте вилкой, а когда тесто начнет собираться в комок, вымешивайте его руками до мягкости и эластичности. Готовое тесто разделите на две неравные части. Меньшую часть (примерно треть) положите в морозильную камеру на час для затвердевания. Больший кусок раскатайте скалкой и выложите в подготовленную форму, обязательно формируя высокие бортики. Равномерно распределите слой любимого варенья и присыпьте его измельченными ядрами грецких орехов. Когда тесто в морозилке хорошо застынет, натрите его на терке прямо поверх начинки. Готовьте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут, пока верхушка не станет золотистой и хрустящей.

Как гарантировать, что начинка не растечется и будет держать форму?

Чтобы тертый пирог имел идеальную текстуру, лучше всего использовать густое повидло или джем с естественной кислинкой, например, из смородины, вишни или абрикосов. Такие начинки не только создают приятный вкусовой баланс со сладким тестом, но и обычно содержат много пектина, который помогает массе держать форму во время нагрева в духовке, рассказывает портал Fajne gotowanie.

Если же ваше любимое варенье оказалось слишком жидким, вы можете легко исправить это, смешав его с одной столовой ложкой кукурузного крахмала непосредственно перед выкладыванием на корж.

Для лучшего вкусового эффекта в очень сладкое варенье можно добавить немного тертой лимонной цедры. Это придаст выпечке свежий аромат и поможет начинке быстрее стабилизироваться при застывании.

