Тертый пирог – одно из лучших лакомств, которым гордились еще наши бабушки. Он доказывает: вкусный десерт не должен быть привередливым, все решает правильное сочетание ингредиентов, рассказывает портал Moje gotowanie.
Как приготовить вкусный тертый пирог?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла;
– 3 стакана муки;
– 2 яйца;
– сода – на кончике ножа;
– соль на кончике ножа;
– стакан сахара;
– варенье;
– грецкие орехи.
Приготовление:
- Для начала соедините в глубокой миске масло, сахар, щепотку соли, яйца и ванилин. Сначала разомните масляную массу вилкой до однородного состояния, а затем воспользуйтесь миксером, чтобы достичь пышности.
- Постепенно вводите муку: сначала работайте вилкой, а когда тесто начнет собираться в комок, вымешивайте его руками до мягкости и эластичности.
- Готовое тесто разделите на две неравные части. Меньшую часть (примерно треть) положите в морозильную камеру на час для затвердевания.
- Больший кусок раскатайте скалкой и выложите в подготовленную форму, обязательно формируя высокие бортики.
- Равномерно распределите слой любимого варенья и присыпьте его измельченными ядрами грецких орехов.
- Когда тесто в морозилке хорошо застынет, натрите его на терке прямо поверх начинки.
- Готовьте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут, пока верхушка не станет золотистой и хрустящей.
Как гарантировать, что начинка не растечется и будет держать форму?
Чтобы тертый пирог имел идеальную текстуру, лучше всего использовать густое повидло или джем с естественной кислинкой, например, из смородины, вишни или абрикосов. Такие начинки не только создают приятный вкусовой баланс со сладким тестом, но и обычно содержат много пектина, который помогает массе держать форму во время нагрева в духовке, рассказывает портал Fajne gotowanie.
Если же ваше любимое варенье оказалось слишком жидким, вы можете легко исправить это, смешав его с одной столовой ложкой кукурузного крахмала непосредственно перед выкладыванием на корж.
Для лучшего вкусового эффекта в очень сладкое варенье можно добавить немного тертой лимонной цедры. Это придаст выпечке свежий аромат и поможет начинке быстрее стабилизироваться при застывании.
