Главное преимущество салатов, где основу составляет пекинская капуста – они не требуют никаких затрат, ни времени, ни денег, ни усилий. Совсем немного старания – и вкусный салат уже на столе. Это именно то, что надо на период поста, рассказывает портал Fajne gotowanie.
Как приготовить постный салат с пекинской капустой?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов пекинской капусты;
– 30 граммов свежего укропа;
– 30 граммов зеленого лука;
– 200 граммов брокколи;
– 200 граммов огурца;
– 200 граммов яблока;
– 200 граммов болгарского перца;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец, чеснок, сахар, яблочный уксус по вкусу.
Салат из "пекинки" – это всегда вкусно / Фото Pixabay
Приготовление:
- Подготовьте брокколи, разобрав ее на мелкие соцветия и слегка отварив до мягкости.
- Пекинскую капусту превратите в тонкую соломку, а сладкий перец, предварительно удалив сердцевину, измельчите аккуратными кубиками.
- Также очистите от кожуры яблоко и нарежьте его аналогичными кусочками. Мелко нашинкуйте свежую зелень укропа и лук.
- Соедините все подготовленные компоненты в большой салатнице.
- Для заправки добавьте соль, молотый перец, щепотку сахара и уксус, а также пропущенный через пресс чеснок.
- Тщательно перемешайте блюдо, чтобы специи и аромат чеснока равномерно распределились.
Какую пекинскую капусту покупать на салат?
Выбирайте кочаны со светло-зелеными или почти белыми листьями. Если капуста слишком темная, она может быть жесткой. Листья должны быть плотными и упругими. Если они выглядят вялыми или имеют подсохшие края, салат не будет приятно хрустеть, подсказывает портал Moje gotowanie.
Лучше всего покупать кочаны среднего размера. Кочан должен быть тяжелым – это признак сочности. А еще важно убедиться, что на капусте нет мелких черных пятен, они свидетельствуют о грибке или неправильном хранении.
