Головна перевага салатів, де основу складає пекінська капуста – вони не потребують жодних витрат, ані часу, ані грошей, ані зусиль. Зовсім трішки старання – і смачний салат вже на столі. Це саме те, що треба на період посту, розповідає портал Fajne gotowanie.

Як приготувати пісний салат з пекінською капустою?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пекінської капусти;

– 30 грамів свіжого кропу;

– 30 грамів зеленої цибулі;

– 200 грамів броколі;

– 200 грамів огірка;

– 200 грамів яблука;

– 200 грамів болгарського перцю;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– сіль, перець, часник, цукор, яблучний оцет до смаку.

Салат з "пекінки" – це завжди смачно / Фото Pixabay

Приготування:

Підготуйте броколі, розібравши її на дрібні суцвіття та злегка відваривши до м'якості. Пекінську капусту перетворіть на тонку соломку, а солодкий перець, попередньо видаливши серцевину, подрібніть акуратними кубиками. Також очистьте від шкірки яблуко та наріжте його аналогічними шматочками. Дрібно насічіть свіжу зелень кропу та цибулю. З’єднайте всі підготовлені компоненти у великій салатниці. Для заправки додайте сіль, мелений перець, дрібку цукру та оцет, а також пропущений через прес часник. Ретельно перемішайте страву, щоб спеції та аромат часнику рівномірно розподілилися.

Яку пекінську капусту купувати на салат?

Обирайте качани зі світло-зеленим або майже білим листям. Якщо капуста занадто темна, вона може бути жорсткою. Листя має бути щільним і пружним. Якщо воно виглядає млявим або має підсохлі краї, салат не буде приємно хрустіти, підказує портал Moje gotowanie.

Найкраще купувати качани середнього розміру. Качан має бути важким – це ознака соковитості. А ще важливо переконатися, що на капусті немає дрібних чорних плям, вони свідчать про грибок або неправильне зберігання.

