Головна перевага салатів, де основу складає пекінська капуста – вони не потребують жодних витрат, ані часу, ані грошей, ані зусиль. Зовсім трішки старання – і смачний салат вже на столі. Це саме те, що треба на період посту, розповідає портал Fajne gotowanie.

Як приготувати пісний салат з пекінською капустою?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів пекінської капусти;
– 30 грамів свіжого кропу;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 200 грамів броколі;
– 200 грамів огірка;
– 200 грамів яблука;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець, часник, цукор, яблучний оцет до смаку.

Салат з пекінської капусти

Салат з "пекінки" – це завжди смачно / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Підготуйте броколі, розібравши її на дрібні суцвіття та злегка відваривши до м'якості.
  2. Пекінську капусту перетворіть на тонку соломку, а солодкий перець, попередньо видаливши серцевину, подрібніть акуратними кубиками.
  3. Також очистьте від шкірки яблуко та наріжте його аналогічними шматочками. Дрібно насічіть свіжу зелень кропу та цибулю.
  4. З’єднайте всі підготовлені компоненти у великій салатниці.
  5. Для заправки додайте сіль, мелений перець, дрібку цукру та оцет, а також пропущений через прес часник.
  6. Ретельно перемішайте страву, щоб спеції та аромат часнику рівномірно розподілилися.

Яку пекінську капусту купувати на салат?

Обирайте качани зі світло-зеленим або майже білим листям. Якщо капуста занадто темна, вона може бути жорсткою. Листя має бути щільним і пружним. Якщо воно виглядає млявим або має підсохлі краї, салат не буде приємно хрустіти, підказує портал Moje gotowanie.

Найкраще купувати качани середнього розміру. Качан має бути важким – це ознака соковитості. А ще важливо переконатися, що на капусті немає дрібних чорних плям, вони свідчать про грибок або неправильне зберігання.

