Головна перевага салатів, де основу складає пекінська капуста – вони не потребують жодних витрат, ані часу, ані грошей, ані зусиль. Зовсім трішки старання – і смачний салат вже на столі. Це саме те, що треба на період посту, розповідає портал Fajne gotowanie.
Як приготувати пісний салат з пекінською капустою?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пекінської капусти;
– 30 грамів свіжого кропу;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 200 грамів броколі;
– 200 грамів огірка;
– 200 грамів яблука;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець, часник, цукор, яблучний оцет до смаку.
Салат з "пекінки" – це завжди смачно / Фото Pixabay
Приготування:
- Підготуйте броколі, розібравши її на дрібні суцвіття та злегка відваривши до м'якості.
- Пекінську капусту перетворіть на тонку соломку, а солодкий перець, попередньо видаливши серцевину, подрібніть акуратними кубиками.
- Також очистьте від шкірки яблуко та наріжте його аналогічними шматочками. Дрібно насічіть свіжу зелень кропу та цибулю.
- З’єднайте всі підготовлені компоненти у великій салатниці.
- Для заправки додайте сіль, мелений перець, дрібку цукру та оцет, а також пропущений через прес часник.
- Ретельно перемішайте страву, щоб спеції та аромат часнику рівномірно розподілилися.
Яку пекінську капусту купувати на салат?
Обирайте качани зі світло-зеленим або майже білим листям. Якщо капуста занадто темна, вона може бути жорсткою. Листя має бути щільним і пружним. Якщо воно виглядає млявим або має підсохлі краї, салат не буде приємно хрустіти, підказує портал Moje gotowanie.
Найкраще купувати качани середнього розміру. Качан має бути важким – це ознака соковитості. А ще важливо переконатися, що на капусті немає дрібних чорних плям, вони свідчать про грибок або неправильне зберігання.
