Смажені пиріжки – це той перекус, перед яким просто неможливо встояти. Додаємо до них оригінальну як для такої страви начинку з яйцем та зеленню – і вони зникнуть зі столу за лічені хвилини, розповідає портал "Господинька".

Цікаво Більшість господинь гасять соду неправильно: що треба знати, щоб випічка виросла та була пухкою

Як приготувати смачні смажені пиріжки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 250 мілілітрів пахти;

– 1 чайна ложка цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 20 грамів живих дріжджів;

– 650 грамів борошна;

начинка:

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 помідор;

– 5 яєць;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка олії для обсмажування.

Приготування:

У глибокій мисці зʼєднуємо сухі інгредієнти для тіста. Виливаємо пахту, кришимо дріжджі та перемішуємо вінчиком до однорідності. Потім краще добре все перемішати руками. Просіємо борошно, замішуємо тісто, накриваємо та ставимо в тепле місце на 30 – 40 хвилин. Цибулю насікаємо, помідор подрібнюємо кубиками. З яєць смажимо омлет і також подрібнюємо, змішуємо всі інгредієнти для начинки. Формуємо пиріжки і залишаємо ще на 10 – 15 хвилин, щоб гарно підросли. Смажимо у добре розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку.

Як гарантувати, щоб тісто виросло?

Якщо ви поспішаєте, то всі інгредієнти можна замішувати відразу, але в цьому випадку важливо дати тісту постояти. Але якщо є час, то краще скористатися одним секретом, радить Beszamel.

Змішайте пахту, цукор та дріжджі окремо і залиште суміш на 10 – 15 хвилин. Таким чином ви будете впевнені, що дріжджі активізувалися і тісто виросте.

