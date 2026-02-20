Смажені пиріжки – це той перекус, перед яким просто неможливо встояти. Додаємо до них оригінальну як для такої страви начинку з яйцем та зеленню – і вони зникнуть зі столу за лічені хвилини, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати смачні смажені пиріжки?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
тісто:
– 250 мілілітрів пахти;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 20 грамів живих дріжджів;
– 650 грамів борошна;
начинка:
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 помідор;
– 5 яєць;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка олії для обсмажування.

Пиріжки з яйцем

Для задоволення потрібно так мало / Фото Cookpad

Приготування:

  1. У глибокій мисці зʼєднуємо сухі інгредієнти для тіста. Виливаємо пахту, кришимо дріжджі та перемішуємо вінчиком до однорідності. Потім краще добре все перемішати руками.
  2. Просіємо борошно, замішуємо тісто, накриваємо та ставимо в тепле місце на 30 – 40 хвилин.
  3. Цибулю насікаємо, помідор подрібнюємо кубиками.
  4. З яєць смажимо омлет і також подрібнюємо, змішуємо всі інгредієнти для начинки.
  5. Формуємо пиріжки і залишаємо ще на 10 – 15 хвилин, щоб гарно підросли.
  6. Смажимо у добре розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку.

Як гарантувати, щоб тісто виросло?

Якщо ви поспішаєте, то всі інгредієнти можна замішувати відразу, але в цьому випадку важливо дати тісту постояти. Але якщо є час, то краще скористатися одним секретом, радить Beszamel.

Змішайте пахту, цукор та дріжджі окремо і залиште суміш на 10 – 15 хвилин. Таким чином ви будете впевнені, що дріжджі активізувалися і тісто виросте.

