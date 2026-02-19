Кілька простих інгредієнтів та елементарних маніпуляцій – і на вашому столі пухкий домашній хліб, який чудово доповнить будь-яку трапезу. Як швидко зробити домашній хліб на сковороді – розповідає портал Przyslij przepis.

Читайте також Більшість господинь гасять соду неправильно: що треба знати, щоб випічка виросла та була пухкою

Як приготувати хліб на сковороді?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 1

Інгредієнт:

– 300 мілілітрів води;

– 500 грамів борошна;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка соняшникової олії.

Смачний хліб можна зробити власноруч / Фото "Буковина"

Приготування:

Підігрійте воду до комфортної теплої температури та вилийте її в об’ємну миску. Додайте цукор і дріжджі, ретельно розмішайте та дайте суміші "запуститися" протягом 5 – 10 хвилин. Після появи піни почніть поступово всипати просіяне борошно. Спершу вимішуйте масу ложкою, а коли вона стане густою – переходьте на ручний заміс. Працюйте з тістом, доки воно не набуде однорідності та не перестане липнути до долонь. Сформуйте з тіста кулю, прикрийте її чистим рушником і залиште в теплі на годину. Коли об’єм збільшиться вдвічі, обережно обімніть його. Підготуйте сковорідку, щедро змастивши її дно та стінки олією, і викладіть туди тісто, рівномірно розподіляючи по всій площині. Накрийте кришкою і залиште ще на пів години для повторного підйому. Готувати хліб слід на найменшому вогні під щільною кришкою. Перша сторона смажиться близько 30 хвилин (пильнуйте, щоб не пригоріла). Коли з’явиться апетитна золотава скоринка, переверніть хліб і потримайте на вогні ще стільки ж. Готову випічку загорніть у рушник та залиште до охолодження.

Що можна додати для смаку?

Щоб зробити хліб на сковороді цікавішим, спробуйте додати в тісто на етапі замішування сушені трави – ідеально підійдуть прованські або італійські суміші, радить Kuchnia.

Також чудово спрацює сушений часник або дрібно нарізана свіжа розмаринова гілочка. Ці добавки розкриють свій аромат під впливом тепла, і ваш хліб пахнутиме як справжня італійська фокача.

Для приємного хрускоту та додаткової користі додайте в тісто насіння льону, соняшника або кунжуту. Якщо ви хочете отримати більш цікаву текстуру скоринки, можна посипати дно змащеної пательні насінням перед тим, як викладати тісто.

Що ще смачного приготувати?