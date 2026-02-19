Несколько простых ингредиентов и элементарных манипуляций – и на вашем столе рыхлый домашний хлеб, который прекрасно дополнит любую трапезу. Как быстро сделать домашний хлеб на сковороде – рассказывает портал Przyslij przepis.

Как приготовить хлеб на сковороде?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 1

Ингредиент:

– 300 миллилитров воды;

– 500 граммов муки;

– 5 граммов сухих дрожжей 5 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла.

Вкусный хлеб можно сделать собственноручно / Фото "Буковина"

Приготовление:

Подогрейте воду до комфортной теплой температуры и вылейте ее в объемную миску. Добавьте сахар и дрожжи, тщательно размешайте и дайте смеси "запуститься" в течение 5 – 10 минут. После появления пены начните постепенно всыпать просеянную муку. Сначала вымешивайте массу ложкой, а когда она станет густой – переходите на ручной замес. Работайте с тестом, пока оно не приобретет однородность и не перестанет липнуть к ладоням. Сформируйте из теста шар, прикройте его чистым полотенцем и оставьте в тепле на час. Когда объем увеличится вдвое, осторожно обомните его. Подготовьте сковородку, щедро смазав ее дно и стенки маслом, и выложите туда тесто, равномерно распределяя по всей плоскости. Накройте крышкой и оставьте еще на полчаса для повторного подъема. Готовить хлеб следует на самом маленьком огне под плотной крышкой. Первая сторона жарится около 30 минут (следите, чтобы не пригорела). Когда появится аппетитная золотистая корочка, переверните хлеб и подержите на огне еще столько же. Готовую выпечку заверните в полотенце и оставьте до остывания.

Что можно добавить для вкуса?

Чтобы сделать хлеб на сковороде интереснее, попробуйте добавить в тесто на этапе замешивания сушеные травы – идеально подойдут прованские или итальянские смеси, советует Kuchnia.

Также прекрасно сработает сушеный чеснок или мелко нарезанная свежая розмариновая веточка. Эти добавки раскроют свой аромат под воздействием тепла, и ваш хлеб будет пахнуть как настоящая итальянская фокача.

Для приятного хруста и дополнительной пользы добавьте в тесто семена льна, подсолнечника или кунжута. Если вы хотите получить более интересную текстуру корочки, можно посыпать дно смазанной сковороды семенами перед тем, как выкладывать тесто.

