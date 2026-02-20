Жареные пирожки – это тот перекус, перед которым просто невозможно устоять. Добавляем к ним оригинальную как для такого блюда начинку с яйцом и зеленью – и они исчезнут со стола за считанные минуты, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусные жареные пирожки?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
тесто:
– 250 миллилитров пахты;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 20 граммов живых дрожжей 20 граммов живых дрожжей;
– 650 граммов муки;
начинка:
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 помидор;
– 5 яиц;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка масла для обжаривания.

Пирожки с яйцом

Для удовольствия нужно так мало / Фото Cookpad

Приготовление:

  1. В глубокой миске соединяем сухие ингредиенты для теста. Выливаем пахту, крошим дрожжи и перемешиваем венчиком до однородности. Затем лучше хорошо все перемешать руками.
  2. Просеиваем муку, замешиваем тесто, накрываем и ставим в теплое место на 30 – 40 минут.
  3. Лук нарезаем, помидор измельчаем кубиками.
  4. Из яиц жарим омлет и также измельчаем, смешиваем все ингредиенты для начинки.
  5. Формируем пирожки и оставляем еще на 10 – 15 минут, чтобы хорошо подросли.
  6. Жарим в хорошо разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.

Как гарантировать, чтобы тесто выросло?

Если вы спешите, то все ингредиенты можно замешивать сразу, но в этом случае важно дать тесту постоять. Но если есть время, то лучше воспользоваться одним секретом, советует Beszamel.

Смешайте пахту, сахар и дрожжи отдельно и оставьте смесь на 10 – 15 минут. Таким образом вы будете уверены, что дрожжи активизировались и тесто вырастет.

