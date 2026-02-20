Борщ завжди залишатиметься улюбленою стравою українців, тому навіть у піст потрібно підтримувати нашу спадщину. Як смачно приготувати пісний борщ з квасолею – розповідає Cookpad.
Цікаво Цей торт змусить забути про інші десерти: як приготувати знаменитий "Лебединий пух"
Як приготувати пісний борщ?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів консервованої квасолі;
– 5 картоплин;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 буряк;
– 1/4 качана капусти;
– 1 великий помідор;
– 2 літри води;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 5 столових ложок соняшникової олії;
– 1 лавровий лист;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та зелень до смаку.
Улюблений борщ – це завжди гарна ідея / Фото vecteezy
Приготування:
- Підготуйте овочеву базу: почистьте моркву, картоплю, буряк, цибулю та часник, ретельно їх промийте.
- З консервованої квасолі злийте зайвий маринад. Подрібніть картоплю кубиками, а капусту перетворіть на тонку соломку.
- Якщо капуста зимових сортів, закладайте її в каструлю одночасно з картоплею; молоду ж краще додавати наприкінці приготування, коли картопля вже стане м'якою.
- Залийте овочі холодною водою, дочекайтеся закипання та варіть на невеликому вогні приблизно 15 – 20 хвилин.
- Паралельно займіться пасеруванням.
- Коренеплоди (буряк і моркву) подрібніть за допомогою крупної тертки, а цибулю з помідором наріжте кубиками (попередньо з томата можна зняти шкірку).
- Обсмажуйте овочеву суміш на олії протягом 5 – 10 хвилин, після чого введіть томатну пасту (або замініть її кетчупом чи томатами у власному соку) і тушкуйте ще кілька хвилин.
- Коли основа в каструлі звариться, додайте готову засмажку та доведіть страву до кипіння. На цьому етапі всипте квасолю та додайте сіль.
- Проваріть борщ 5 хвилин, після чого додайте лавровий лист, подрібнений часник і свіжу зелень.
- Дайте страві прокипіти ще кілька хвилин, накрийте кришкою та вимкніть вогонь, щоб борщ настоявся і набув насиченого смаку.
Як зробити колір борщу яскравішим?
Щоб борщ мав насичений рубіновий колір, важливо правильно обробити буряк під час приготування засмажки. Секрет полягає в тому, що пігмент буряка (бетанін) руйнується при тривалому кипінні, але зберігається в кислому середовищі, розповідає Shuba.
Додайте 1 столову ложку звичайного або яблучного оцту безпосередньо в сковорідку, де тушкується натертий буряк. Кислота "зафіксує" колір, і навіть після того, як ви додасте засмажку в каструлю, борщ залишиться яскравим.
Які рецепти варто зберегти?
Завжди корисно мати під рукою рецепт домашнього хліба на сковороді.
А ще вам сподобаються апетитні картопляні палички.