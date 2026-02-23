Тертий пиріг – один з найкращих смаколиків, яким пишалися ще наші бабусі. Він доводить: смачний десерт не повинен бути вибагливим, все вирішує правильне поєднання інгредієнтів, розповідає портал Moje gotowanie.

Як приготувати смачний тертий пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 3 склянки борошна;

– 2 яйця;

– сода – на кінчику ножа;

– сіль на кінчику ножа;

– склянка цукру;

– варення;

– волоські горіхи.

Смачний десерт без зусиль / Фото "Коліжанка"

Приготування:

Для початку поєднайте в глибокій мисці масло, цукор, дрібку солі, яйця та ванілін. Спочатку розімніть масляну масу виделкою до однорідного стану, а потім скористайтеся міксером, щоб досягти пишності. Поступово вводьте борошно: спершу працюйте виделкою, а коли тісто почне збиратися в грудку, вимішуйте його руками до м'якості та еластичності. Готове тісто розділіть на дві нерівні частини. Меншу частину (приблизно третину) покладіть у морозильну камеру на годину для затвердіння. Більший шматок розкачайте качалкою та викладіть у підготовлену форму, обов’язково формуючи високі бортики. Рівномірно розподіліть шар улюбленого варення та присипте його подрібненими ядрами волоських горіхів. Коли тісто в морозилці добре застигне, натріть його на тертці прямо поверх начинки. Готуйте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин, доки верхівка не стане золотистою та хрусткою.

Як гарантувати, що начинка не розтечеться і триматиме форму?

Щоб тертий пиріг мав ідеальну текстуру, найкраще використовувати густе повидло або джем із природною кислинкою, наприклад, зі смородини, вишні чи абрикосів. Такі начинки не лише створюють приємний смаковий баланс із солодким тістом, а й зазвичай містять багато пектину, який допомагає масі тримати форму під час нагрівання в духовці, розповідає портал Fajne gotowanie.

Якщо ж ваше улюблене варення виявилося занадто рідким, ви можете легко виправити це, змішавши його з однією столовою ложкою кукурудзяного крохмалю безпосередньо перед викладанням на корж.

Для кращого смакового ефекту в дуже солодке варення можна додати трохи тертої лимонної цедри. Це додасть випічці свіжого аромату та допоможе начинці швидше стабілізуватися при застиганні.

