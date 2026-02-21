Делать выпечку с смороженными ягодами не так легко. Сок растекается, ягоды "падают", и тесто и вообще может размокнуть, из-за чего начинка может вытечь наружу. Как этого избежать – рассказывает портал Kuchnia.

Читайте также Россияне снова пытались украсть рецепт торта: как приготовить знаменитый "Старый Львов"

Как правильно работать с ягодами и выпечкой?

Откажитесь от размораживания

Самая распространенная ошибка – ждать, пока ягоды растают. Это приводит к потере сока и аромата. Лучше всего добавлять плоды в тесто непосредственно перед выпеканием, пока они еще твердые.

Таким образом они начнут отдавать влагу уже в духовке, где она частично испарится или свяжется с другими компонентами.

ацац

Создавайте защитный барьер

Никогда не кладите ягоды на сухую поверхность формы. Чтобы сок не растекался дном, щедро смажьте форму сливочным или растительным маслом. Жир создает водоотталкивающий слой, который не дает ягодам "поплыть" и прилипнуть ко дну, даже если они начнут таять быстрее ожидаемого.

Используйте загустители

Крахмал - ваш лучший помощник в борьбе за идеальную консистенцию. Обваляйте в нем ягоды перед тем, как отправить их в пирог, советует портал Smakosze.

Во время нагревания крахмал поглощает лишнюю влагу, набухает и превращает сок в густой гель. Также поможет сахар: если посыпать им дно и саму начинку, он карамелизируется, помогая удерживать форму плодов.

Что вкусного стоит приготовить?