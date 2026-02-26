Беремо кілька простих інгредієнтів, склянку – і готуємо неймовірно ніжний шоколадний торт. Процес настільки легкий, що ви можете його відтворювати кожного разу, як захочеться чогось солоденького, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати шоколадний торт "Маруся"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

коржі:

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– склянка цукру;

– склянка кефіру;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 склянка борошна;

– 50 мілілітрів олії;

– 2 столові ложки какао;

– пів пачки ванільного цукру або ваніліну;

крем:

– 1 банка вареного згущеного молока;

– 350 грамів сметани;

– пів пачки ванільного цукру або ваніліну;

декор:

– 2 – 3 столові ложки крему;

– 2 – 3 чайні ложки какао.

Дуже смачний торт без клопотів та витрат / Фото "Господинька"

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром та сіллю. Вливаємо кефір та додаємо соду. Потім додаємо решту інгредієнтів для коржів. Тісто вийде дещо рідким – так повинно бути. Виливаємо тісто у застелену пергаментом форму та випікаємо при 170 градусах 40 – 45 хвилин. Даємо вистигнути та ділимо на 3 коржі. Краї підрівнюємо, обрізки перебиваємо у крихту. Змішуємо всі інгредієнти для крему, кілька ложок відкладаємо для декору. Збираємо торт, перемастивши коржі кремом, накриваємо і ставимо у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Після цього декоруємо торт крихтою, кремом та какао, тут можна фантазувати.

Як вибрати якісне варене згущене молоко?

При виборі якісного вареного згущеного молока насамперед звертайте увагу на назву та склад продукту. На етикетці має бути чітко зазначено "Молоко незбиране згущене варене", а серед інгредієнтів – лише коров’яче молоко та цукор, радить Shuba.

Наявність рослинних жирів, пальмової олії, крохмалю або штучних загущувачів свідчить про низьку якість та замінники, які псують смак і консистенцію десерту.

Обов’язково перевірте маркування ДСТУ, адже продукти, виготовлені за державним стандартом, проходять суворіший контроль, ніж ті, що зроблені за технічними умовами (ТУ).

