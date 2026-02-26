Берем несколько простых ингредиентов, стакан – и готовим невероятно нежный шоколадный торт. Процесс настолько легкий, что вы можете его воспроизводить каждый раз, как захочется чего-то сладенького, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить шоколадный торт "Маруся"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
коржи:
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– стакан сахара;
– стакан кефира;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 стакан муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 2 столовые ложки какао;
– пол пачки ванильного сахара или ванилина;
крем:
– 1 банка вареного сгущенного молока;
– 350 граммов сметаны;
– пол пачки ванильного сахара или ванилина;
декор:
– 2 – 3 столовые ложки крема;
– 2 – 3 чайные ложки какао.

Шоколадный торт

Очень вкусный торт без хлопот и затрат / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с сахаром и солью. Вливаем кефир и добавляем соду. Затем добавляем остальные ингредиенты для коржей. Тесто получится несколько жидким – так должно быть.
  2. Выливаем тесто в застеленную пергаментом форму и выпекаем при 170 градусах 40 – 45 минут. Даем остыть и делим на 3 коржа. Края подравниваем, обрезки перебиваем в крошку.
  3. Смешиваем все ингредиенты для крема, несколько ложек откладываем для декора.
  4. Собираем торт, перемазав коржи кремом, накрываем и ставим в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
  5. После этого декорируем торт крошкой, кремом и какао, здесь можно фантазировать.

Как выбрать качественное вареное сгущенное молоко?

При выборе качественной вареной сгущенки прежде всего обращайте внимание на название и состав продукта. На этикетке должно быть четко указано "Молоко цельное сгущенное вареное", а среди ингредиентов – только коровье молоко и сахар, советует Shuba.

Наличие растительных жиров, пальмового масла, крахмала или искусственных загустителей свидетельствует о низком качестве и заменители, которые портят вкус и консистенцию десерта.

Обязательно проверьте маркировку ДСТУ, ведь продукты, изготовленные по государственному стандарту, проходят строгий контроль, чем те, что сделаны по техническим условиям (ТУ).

