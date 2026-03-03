Важно правильно обжарить лук и не перегреть томатную пасту – от этого зависит глубина вкуса, сообщает Господинька. Намазка получается насыщенной с чесночной пикантностью.
Интересно Салат "Мадам" – рецепт на каждый день и на праздник: максимум вкуса без лишних затрат
Как приготовить постную намазку из свеклы?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 отварная свекла;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– при необходимости хлеб или батон.
Такая вкуснятина / Фото unsplash
Приготовление:
- Свеклу натрите на средней или мелкой терке – как вам больше нравится. Лук нарежьте мелким кубиком.
- На сковородке хорошо разогрейте масло, переложите лук и пассеруйте, помешивая, пока он станет мягким, нежным и слегка золотистым.
- Добавьте хорошую щепотку черного молотого перца, перемешайте, а через несколько секунд выложите томатную пасту и прогрейте ее совсем недолго – примерно пол минуты, не прекращая мешать.
- Тогда добавьте чеснок, пропущенный через пресс, еще раз быстро перемешайте и снимите сковородку с огня – пусть смесь немного остынет.
- Охлажденную зажарку переложите к натертой свекле, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
- Подавайте намазку на хрустящих гренках – для этого подсушите ломтики хлеба на сухой разогретой сковородке с обеих сторон или воспользуйтесь тостером.
Как быстро приготовить свеклу?
Не стоит срезать хвостик и прокалывать кожуру. Если нарушить целостность, свекла потеряет часть сока, станет бледной и менее насыщенной, пишет Ukr.media.
Перед варкой ее просто хорошо следует промыть щеткой и не очищать. Самый быстрый способ на плите – варить в небольшом количестве воды под крышкой 30–40 минут.
Затем сразу переложить в очень холодную воду на 10–15 минут. Резкий перепад температуры как бы сварит его внутри и смягчит структуру. После этого кожура легко снимается даже руками.
Еще быстрее – нарезать свеклу крупными кусками и варить уже очищенной. Так она будет готова за 20 – 25 минут. Единственный минус – часть цвета перейдет в воду, но для салатов это не критично.
Что вкусного попробовать приготовить?
Одесские блинчики – это наслаждение, которое стоит попробовать каждому.
А еще вам точно понравится французский "конкурент драников".